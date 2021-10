RTL: Jetzt ist es offiziell – Sender darf es nun verraten

Lange Zeit hatte man nichts mehr von ihnen gehört, jetzt feiern Balko und Krapp ihr großes RTL-Comeback.

Richtig gelesen, nachdem vor 25 Jahren beim Sender die erste Serienklappe von „Balko“ lief, ist es nun endlich soweit. Die Schauspieler Jochen Horst und Ludger Pistor dürfen nach 15 Jahren Pause wieder das Ermittlerduo bei „Balko“ spielen.

Doch eingefleischte Ruhrportt-Fans müssen sich auf etwas Neues einstellen. Denn Dortmund dient bei der RTL-Kultreihe nicht mehr als Drehort.

RTL: Jetzt ist es offiziell – Sender hat Neuigkeiten

Jetzt heißt es Sommerfeeling auf der Kanaren-Insel Teneriffa. Soll heißen: Die beiden Ermittler Balko und Krapp schlüpfen nun in „Balko Teneriffa“ in ihre Paraderollen.

RTL gibt Kult-Comeback bekannt – SIE ist neu

Das gibt RTL nun bekannt. Die Dreharbeiten haben bereits vor wenigen Tagen begonnen. Und noch etwas ist neu: Anders als noch vor 15 Jahren wird „Balko Teneriffa“ kein Serienformat mehr sein, sondern eine mehrteilige Filmreihe. Fans können sich dann auf ein Comeback im nächsten Jahr freuen.

RTL gibt es Großes bekannt: Balko ist zurück. Foto: RTL / Ufa Fiction / Olaf González

„Wir freuen uns, zusammen mit der UFA Fiction eine altbekannte Marke neu aufzusetzen und die Kult-Buddys Jochen Horst und Ludger Pistor endlich wieder zusammen zu bringen“, so Fiction-Chef Hauke Bartel. Das Highlight: Balko und Krapp bekommen eine Kommissarin in ihr Team. Laut Bartel habe man besonderen Spaß daran, den Ermittlern eine Kommissarin zur Seite zu stellen, „die den den Männern zeigt, dass sich die Welt in den letzten 15 Jahren weitergedreht hat.“

Das Filmreihe soll eine Kombi aus Action und Humor werden. Der Produzent Guido Reinhardt verrät schon vorab:

„'Balko Teneriffa' ist eine Hommage an die Ur-Charaktere der Erfolgsserie in einem modernen und zeitgemäßen Setting, die sich selbst und ihr Alter nur bedingt ernst nehmen, dabei aber eins nie vergessen, ihre Menschlichkeit! Neben einer jungen spanischen Kommissarin ist eine weitere Hauptfigur die Insel Teneriffa selbst, durch ihre Vielfalt an Motiven verleiht sie dem Film einen ganz besonderen Charakter. Wir freuen uns sehr, mit RTL die originalen Serienhelden Balko und Krapp in einer Film-Reihe wiederaufleben zu lassen.“

