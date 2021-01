RTL: Ex-Bachelorette Nadine Klein lässt Bombe platzen – jetzt kann sie es sagen

„She said Yes“...

Ex-Bachelorette Nadine Klein und ihr Freund Tim Nicolas Schwichtenberg sind verlobt. Das hat die einstige RTL-Rosenverteilerin auf Instagram verkündet.

RTL: Ex-Bachelorette Nadine Klein verlobt

Bei einem Q&A mit ihren über 440.000 Instagram-Followern ließ die in den RTL-Shows „Bachelor“ und „Bachelorette“ bekannt gewordene Brünette die Bombe platzen. Am 9. Januar schon hat ihr Tim ihr einen Antrag gemacht. „Es kam überraschend für mich. Aber dafür umso schöner. Ich wollte es auch gerne erstmal für mich genießen“, schreibt sie zu einem Bild, auf dem ihr Verlobungsring am Finger glänzt.

--------------

Mehr Themen:

--------------

„2021 hätte nicht schöner beginnen können...“, fügt sie an.

„Ich habe Ja gesagt", „Ich liebe dich" und „Du bist mein Zuhause", schreibt die 35-Jährige dazu noch in den Hashtags.

Viele Promi-Freunde sind aus dem Häuschen, gratulieren zur Verlobung:

Margarita Nigmatullin (Ex-Köln 50667-Schauspielerin): Omg yaaaaaas! Endlich ! Alles alles gute euch!

Yeliz Koc (Reality-Star): „Herzlichen Glückwunsch, freue mich für euch.“

Mareile Höppner (TV-Moderatorin): „Ich freu mich so für euch Liebes. wunderbar!“

Erst Bachelor, dann Bachelorette

Nadine Klein mit Freund Tim Nicolas. Foto: imago images / Future Image

Nadine Klein war im Januar 2018 Kandidatin bei „Der Bachelor“, als es um das Herz von Daniel Völz ging. Im September 2018 war sie dann selbst die „Bachelorette“ - und vergab die letzte Rose an Alexander Hindersmann. Doch schon kurz darauf war Schluss. Jetzt scheint sie mit Tim Nicolas Schwichtenberg den Richtigen gefunden zu haben. (ms)