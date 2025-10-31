„Bachelorette“-Flaute bei RTL – wo bleibt die neue Staffel?

Drama, Tränen, Küsse – all das gehört eigentlich zum festen Programm von „Die Bachelorette“ (RTL). Doch eine neue Staffel lässt derzeit lange auf sich warten.

Während Reality-Fans zuletzt mit Dschungelcamp, „Prominent getrennt“ oder gleich zwei Bachelors bestens versorgt waren, herrscht bei der „Bachelorette“ plötzlich Funkstille. Wo sonst Rosen verteilt werden, blüht derzeit nur Schweigen.

Fällt die „Bachelorette“ 2025 endgültig ins Wasser?

Dabei feierte die letzte Staffel mit Stella Stegmann (32) eine echte RTL-Premiere. Denn: Sie suchte die Liebe nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Zwischen Liebeschaos, Kussdrama und Eifersucht gab es alles, was Reality-TV braucht. Kein Wunder also, dass Fans schon sehnsüchtig auf Staffel 12 warten. Nur, wo bleibt sie?

Normalerweise steht die neue „Bachelorette“ längst fest. In den letzten Jahren verkündete RTL meist schon im Frühjahr, wer die nächste Rosenlady wird. Bei Stella war das am 19. April 2024. Also, ganze vier Monate vor Staffelstart am 26. August. Doch 2025 gibt es bisher noch keinen Namen und keinen Teaser.

Eine Anfrage bei RTL bringt wenig Licht ins Liebesdunkel. Dafür einen besonderen Trostpreis: „Das Gute ist ja, dass es mit ‚Bachelor in Paradise‘ bald in die sechste Staffel geht. Darauf freuen wir uns jetzt erst einmal, alles Weitere geben wir zu gegebener Zeit bekannt“, so eine Sendersprecherin. Also, kein klares Ja, aber auch kein Nein. Dennoch schwinden die Chancen auf eine neue „Bachelorette“-Staffel 2025 damit, zumindest vorerst!

Derweil dürfen sich Fans auf „Bachelor in Paradise“ freuen. Staffel 6 startet am 4. November 2025 mit einer Doppelfolge. Welche Kandidaten dabei sind, erfährst du HIER!