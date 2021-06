RTL: „Bachelorette“-Fans haben ein Problem – dann greift Andrej Mangold ein

Schon nächsten Monat ist es wieder so weit – dann startet die neue Staffel von „Die Bachelorette“ bei RTL. Fans des sogenannten Trash-TVs sitzen bereits auf heißen Kohlen.

Doch die Euphorie der RTL-Zuschauer wird nun ausgerechnet durch die Ankündigung einer anderen Realityshow getrübt. Aber keine Sorge, Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold hat sich längst eine Lösung für das Problem der „Bachelorette“-Fans ausgedacht.

RTL stellt Zuschauer vor Dilemma: „Bachelorette“ konkurriert mit DIESER Show

Am 14. Juli dürfen wir endlich wieder die Korken knallen lassen. Pünktlich zur Primetime startet an diesem Abend die achte „Bachelorette“-Staffel bei RTL. Dieses Mal mit Maxime Herbord in der Hauptrolle. Dabei hat die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin erst im Februar 2021 ihre Trennung von David Friedrich bekannt gegeben.

Die Fans des „Bachelor“-Universums sind also gespannt wie ein Flitzbogen.

Sie ist die „Bachelorette“ 2021: Maxime Herbord. Foto: TVNOW

Doch Obacht! Ausgerechnet jetzt, drei Wochen vor dem Start der „Bachelorette“, lässt der Sender RTL2 eine Bombe platzen, die jeden Reality-TV-Liebhaber interessieren sollte: Ebenfalls am 14. Juli um 20.15 Uhr startet die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“.

----------------------------------------

„Kampf der Realitystars“ 2021: Das sind die Kandidaten

„Bauer sucht Frau“-Star Narumol David

GNTM-Kultstar Gina-Lisa Lohfink

Realitystar Mike Heiter

DSDS- und „Are You the One?“-Kandidatin Laura Morante

Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold

Chris Broy, Verlobter von „Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou

Prinz Frederic von Anhalt

GNTM-Star Aminata Sanogo

Paul Elvers, Sohn von Jenny Elvers

Alessia Herren, Tochter von Willi Herren

Luxuslady Claudia Obert

„Bloodhound Gang“-Bassist Evil Jared Hasselhoff

It-Girl Kader Loth

TV-Star Xenia Prinzessin von Sachsen

Sängerin Loona

Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny

TV-Star Rocco Stark

„Big Brother“-Star Cosimo Citiolo

„Love Island“-Kandidat Tim Kühnel

„Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin Julia Jasmin Rühle

„Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin Jenefer Riili

YouTube-Star Leon Machère

„Prince Charming“-Kandidat Gino Bormann

„Ex On The Beach“-Kandidat Luigi Birofio

Weddingplaner Walther Hoffmann

----------------------------------------

Und dieses Dilemma wird sich durch die anschließenden Wochen ziehen. Während das „Bachelorette“-Finale bereits am 8. September ausgestrahlt wird, läuft „Kampf der Realitystars“ allerdings noch bis zum 15. September.

RTL-Star Andrej Mangold mischt sich ein: „'Bachelorette' kannst du auf TV Now vorschauen“

Na super, und jetzt? Zwei Sendungen gleichzeitig zu schauen ist ja bekanntlich noch nie gut gegangen. Müssen sich die Fans des Reality-TVs nun wirklich entscheiden? Nein, ganz so wild ist es nicht, wie Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold erklärt.

Der 34-Jährige ist Teil der diesjährigen „Kampf der Realitystars“-Ausgabe und hat die Ankündigung natürlich auch auf seinem Instagram-Profil geteilt. Prompt melden sich verzweifelte Follower zu Wort: „Na toll, 'Bachelorette' kommt am selben Tag. Da weiß man gar nicht, was man schauen soll.“ Und weiter: „Finde es schade, dass sich die Sendezeit mit der 'Bachelorette' überschneidet.“

Zugegeben, Andrej Mangold hat eine nicht ganz uneigennützige Lösung für das Zuschauer-Problem gefunden. „'Bachelorette' kannst du auf TV Now vorschauen“, rät er seinen Fans. „Und dann bei uns auf RTL2 einschalten“, fügt Andrej hinzu.

----------------------------------------

----------------------------------------

Da will wohl jemand Einschaltquoten einheimsen. Ob dieser Plan aufgeht? Fraglich. Eine seiner Followerin hat sich zumindest schon entschieden und erteilt Andrej eine Abfuhr: „Leider nein. 'Bachelorette' ist Pflicht! Schade.“ Autsch! Der dürfte gesessen haben.

Als bekannt wurde, dass Maxime Herbord die diesjährige „Bachelorette“ wird, war die Empörung jedoch groß. Warum? Das erfährst du hier.