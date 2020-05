RTL: Bachelorette schon enttarnt? Fans entdecken eindeutigen Hinweis

Es ist jedes Jahr aufs Neue ein Rätsel: Wer wird die neue „Bachelorette“ bei RTL? Welche Frau darf sich mehrere Wochen lang von mehreren Typen in einer Villa mehr oder weniger gekonnt angraben lassen, um schlussendlich den Mann für die nächsten dreieinhalb Wochen zu finden.

Und wie jedes Jahr macht RTL wieder ein großes Geheimnis um die neue „Bachelorette“. Doch nun haben findige Fans eine Entdeckung gemacht, die das Rätsel durchaus lösen konnte.

RTL: Hat sich die „Bachelorette“ etwa schon verraten?

So verhält sich eine Dame in letzter Zeit sehr verdächtig. Trash-TV-Fans dürften sie kennen. Schließlich begab sie sich schon bei „Love Island“ auf Bräutigam-Schau. Es ist Chetrin Schulze. Die sympathische Blondine aus Berlin wird bei den „Bachelorette“-Fans jedenfalls ganz heiß als die Nachfolgerin von Gerda Lewis gehandelt.

Das ist Chetrin Schulze:

Chethrin Schulze wurde am 29. März 1992 in Berlin geboren

2013 wurde Schulze Bild-Girl

2016 nahm sie an der ersten Staffel von Curvy Supermodel teil

2017 machte sie bei Love Island mit

Warum? Ja, es sind verdächtige Fotos aufgetaucht. SO teilte die 27-Jährige in den vergangene Wochen immer wieder Bilder, die sie an exotischen Orten zeigten. Wir erinnern uns, die „Bachelorette“ wird stets an den schönsten Urlaubsstränden der Welt gedreht. Zudem verkündete sie in einer Instagram-Story, dass sie etwas Aufregendes zu erzählen habe, dies aber derzeit noch nicht dürfe.

Verdächtige Bilder bei Instagram

Und auch ein Bild mit einem verdächtigen roten Kleid, lässt darauf schließen, dass Chetrin die neue Rosendame wird. Das sehen auch die Fans so und fragen in den Kommentaren immer wieder, ob sie es denn nun wirklich werde. Verraten hat Chetrin natürlich noch nichts. Wir werden uns also noch etwas gedulden müssen. Derzeit ist auch noch nicht klar, ob die Bachelorette überhaupt stattfindet. Aufgrund des Coronavirus ist derzeit ein Dreh unmöglich.