RTL-Star Cheyenne Pahde: Sexy Bikini-Bilder – hier zeigt sie (fast) alles

Während es in Deutschland regnet, stürmt und es wohl auch niemanden verwundern würde, wenn es bald auch noch schneit, lässt es sich RTL-Star Cheyenne Pahde im Urlaub gut gehen.

Alles richtig gemacht, könnte man meinen. So verbringt die 26-jährige RTL-Schauspielerin ihre freie Zeit in Griechenland und lässt es sich im kristallklaren Wasser unter strahlender Sonne gut gehen. Und das ziemlich freizügig, wie Cheyenne Pahde bei Instagram beweist.

RTL-Star Cheyenne Pahde: Sexy Fotos machen die Fans verrückt

So teilte die hübsche Schauspielerin gleich vier heiße Beachfotos auf ihrem Instagramprofil. Und versetzt die Fans damit in Verzückung.

Cheyenne Pahde mit nackten Po im Meer, im knappen Bikini in den Wellen. Die 26-Jährige weiß, wie sie ihre Fans glücklich macht.

Das ist Cheyenne Pahde:

Cheyenne Pahde wurde am 4. Oktober 1994 in München geboren

Sie hat eine Zwillingsschwester namens Valentina, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist

Seit Juli 2016 steht sie für die RTL-Soap „Alles was zählt“ in der Rolle der Marie Schmidt vor der Kamera

Im Jahr 2017 nahm Cheyenne an der 10. Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“ teil – und belegte den achten Platz

Im Januar 2019 eröffneten Cheyenne und Valentina Pahde ein eigenes Feinkostgeschäft, den „Feinkostladen Pahde“ in München

„Mega schön, Cheyenne“, schreibt beispielsweise eine Followerin und eine andere fügt an: „Da kommt Sommerfeeling auch bei unserem Regenwetter auf. Tolle Fotos, liebe Cheyenne.“

RTL-Star Cheyenne Pahde: Schluss bei „AWZ“

Endlich wieder schöne Nachrichten also für die Fans von Cheyenne. So verriet die 26-Jährige zuletzt eher Unerfreuliches. Nach fünf Jahren bei „Alles was zählt“ ist, ist Schluss für Marie Schmidt, so der Rollenname von Pahde bei „Alles was zählt“.

Das ist RTL:

Den Sender RTL Television gibt es seit 1988 in Deutschland

Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen „Radio Luxemburg“

RTL steht für „Radio Télevision Luxembourg“

Zu den bekanntesten Sendungen zählen „Exclusiv“, „Explosiv“, „RTL aktuell“ und „Stern TV“

Auch mehrere Unterhaltungsshows wie „Wer wird Millionär“, „Deutschland sucht den Superstar“, „Bauer sucht Frau", „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder „Let's Dance“ gehören zu den großen Hits des Senders

Was konkret nach ihrem Engagement in der RTL-Vorabendsoap ansteht? Unklar, so verriet Cheyenne Pahde lediglich, dass sie einfach Neues wagen und die Zeit für sich nutzen wolle.

----------------------------------------

