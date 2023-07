RTL setzt Erfolgsserie fort: SIE wird Männerherzen schneller schlagen lassen

Alle Reality-TV-Fans dürfen sich freuen. Denn RTL lässt nun die Bombe platzen und verkündet den Start einer langersehnten neuen Staffel von „Are You The One? Reality-Stars in Love“. Moderiert wird das Ganze auch in diesem Jahr von Sophia Thomalla. Die Fans können es kaum erwarten.

Die Fans der beliebten Dating-Show mussten lange auf den Starttermin der neuen Staffel warten. Immer wieder stellen sich einige Zuschauer die Frage, ob die Erfolgsserie überhaupt fortgesetzt wird. Doch nun macht es RTL offiziell: Es wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. Dabei hat sich die Produktion einige Besonderheiten einfallen lassen.

RTL zeigt „Are You The One? Reality Stars in Love“

Das Prinzip der Dating-Show ist eigentlich ganz simpel: 21 Singles beantworten vor Beginn der Show einen Fragebogen, um herauszufinden, welche Kandidaten am besten zusammenpassen. Anschließend gilt es herauszufinden, welche Teilnehmer das „perfekte Match“ sind, denn das wird weder vor noch während der Show verraten.

Finden sich am Ende der Sendung alle Paare in der perfekten Konstellation zusammen, können sie ein hohes Preisgeld mit nach Hause nehmen. Da sind Stress und Streitereien vorprogrammiert. Dies wird gerne mal von Moderatorin Sophia Thomalla angezettelt und angefeuert. Und auch so sorgt die 33-Jährige mit ihren Outfits stets für Schnappatmung bei den Zuschauern.

Diese Besonderheiten erwartet die Fans

Fast ein Jahr ist es her, dass die letzte Staffel „Are You The One? Reality-Stars in Love“ über die Bildschirme flimmerte. Die Besonderheit an diesem Format: Anders als in den „normalen“ Staffeln, machen dort Reality-Stars mit, die aus anderen Trash-TV-Formaten bekannt sind.

Und noch eine Änderung erwartet die Fans: Während die Stars in der Vergangenheit noch auf der griechischen Insel Paros nach ihrem „Perfect Match“ gesucht haben, fanden die Dreharbeiten 2023 auf der thailändischen Insel Koh Samui statt. Los geht es am 17. August auf RTL+.