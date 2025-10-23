Nach ARD-Aus – RTL zeigt neue Quizshow mit Elton

In der ARD sorgte Elton bei „Wer weiß denn sowas?“ einst für jede Menge Quiz-Spaß. Doch das gehört längst der Vergangenheit an. Stattdessen sorgt nun ein großer Show-Kracher bei RTL für Aufsehen! Dabei kehren Stefan Raab (58) und Elton (53) gemeinsam auf die Samstagabend-Bühne zurück.

Am 15. November um 20:15 Uhr feiert die neue Show „Die Unzerquizbaren“ bei RTL Premiere. Eine Woche später, am 22. November, läuft bereits die zweite Ausgabe. Der Sendeplatz ist heiß umkämpft: Raab und Elton treten direkt gegen „The Masked Singer“ bei ProSieben an. Auch ARD und ZDF schicken starke Konkurrenz ins Rennen – dort laufen zur gleichen Zeit Krimis und das Live-„Krimi-Dinner“ mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers.

Raab und Elton machen wieder gemeinsame Sache

In „Die Unzerquizbaren“ treten Raab und Elton als unschlagbares Team gegen fünf Kandidaten an. Runde für Runde müssen sich die Herausforderer beweisen – wer verliert, fliegt raus. Nur der cleverste Kandidat schafft es ins Finale und darf dann versuchen, die beiden Quiz-Veteranen zu besiegen. Zu gewinnen gibt es satte 100.000 Euro.

Die Show funktioniert nach dem Motto: „Alle gegen Raab und Elton!“ Und wer die beiden kennt, weiß: Einfach wird das nicht. Raab gilt als gnadenloser Taktiker, Elton als schneller Buzzer-König. Zusammen sind sie ein eingespieltes Duo – und offenbar unzerquizbar. RTL hat sich damit ein echtes Highlight gesichert. Produziert wird das Format von Raab Entertainment, moderiert von Laura Wontorra (35). Für den richtigen Sound sorgt die Kultband Heavytones, bekannt aus alten „TV total“-Zeiten.

Schon im Sommer war die Show ein Thema, als sie in „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ angekündigt wurde. Jetzt ist klar: Der Spaß ist echt – und das Quizduell dürfte ein echter Straßenfeger werden.