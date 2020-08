DAs „I can see your voice“-Promiteam aus Thomas Herrmanns, Jorge Gonzáles, Evelyn Burdecki, Tim Mälzer und Judith Rakers rastet bei einem Auftritt völlig aus.

RTL „I can see your voice“: Als ER die Bühne betritt, schreitet Judith Rakers ein: „Halt dich zurück!“

Nach der Premiere am Dienstag strahlt RTL am Mittwochabend die zweite Folge der Musik-Rate-Show „I can see your voice“ aus.

Ein prominentes Rateteam um Evelyn Burdecki und Judith Rakers soll unter vielen gefakten Sängern die Falschen aussortieren – ein Kandidat sorgte allerdings dafür, dass die RTL-Promis das Wesentliche aus den Augen verlieren.

RTL: Promis rasten bei „I can see your voice“ aus

Auch in der zweiten Runde der RTL-Show „I can see your voice“ müssen Evelyn Burdecki, Jorge Gonzáles, Judith Rakers, Tim Mälzer,Thomas Herrmanns und Vanessa Mai herausfinden, welche der sieben Kandidaten nur vorgeben, ein Gesangstalent zu sein.

Die Kandidaten schlüpfen dabei in eine verschiedene Rolle, zum Beispiel in die einer Opernsängerin oder eines Rock'n'Rollers.

Doch eine bestimmte Rolle erregt so viel Aufsehen, dass die Jury komplett ihre Aufgabe vergisst und wild durcheinander schreit.

Judith Rakers macht Geständnis

Als ein junger Mann als „Stripper“ vor das Rateteam tritt, gibt es kein Halten mehr. In der zweiten Raterunde, in der der Mann zu Musik die Lippen bewegen und performen muss, wird es heiß im TV-Studio...

Jorge ruft dem Mann mit der offenen, roten Lederjacke während dem Auftritt immer wieder „Ausziehen“ zu, bis Judith Rakers eingreift: „Halt dich zurück!“.

Doch selbst die Nachrichtensprecherin lässt die heiße Show nicht kalt: „Ich achte sonst immer besonders auf die Lippen. Habe ich diesmal nicht – ich war abgelenkt“, gibt sie zu. Und, an den Kandidaten gewandt: „Ich finde dich sehr überzeugend in jeder Beziehung.“

Auch Evelyn Burdecki „kann nicht mehr, mir ist so heiß“ – und bittet den Mann anschließend um eine Zugabe.

Der hat übrigens doppelt Glück: Trotzdessen, dass die Promis wohl weniger auf seinen vermeintlichen Gesang geachtet haben, ist er in der RTL-Show „I can see your voice“ vorerst eine Runde weiter und wird nicht als Fake eingeschätzt. (kv)