RTL-Knall! GZSZ-Star plötzlich bei „Alles was zählt“ mit dabei

Mit seinen Daily-Soaps ist RTL bereits seit Jahren erfolgreich. Die wohl beliebtesten Serien des Kölner Senders sind vermutlich GZSZ und „Alles was zählt“. Die Formate haben Kult-Charakter und es gibt zahlreiche Fans, die seit der ersten Folge mit dabei sind.

Und das trotz großer Irrungen und Wirrungen. Denn nur weil jemand als tot deklariert wurde, heißt es noch lange nicht, dass die Person nicht als Zwillingsschwester wiederkehren kann und damit für große Begeisterung bei den Fans sorgt. So wie in dem GZSZ-Spin-off „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“. Jetzt gibt es wieder gute News für alle Fans, denn eine ehemalige GZSZ-Bekanntheit taucht demnächst im RTL-Format „Alles was zählt“ auf.

RTL macht’s offiziell! SIE kommt zu „Alles was zählt“

Fünf Jahre spielte Sila Sahin die Rolle der Ayla in „Gute Zeiten schlechte Zeiten“. 2014 war dann Schluss mit der Soap und Sahin verließ die Show. Anschließend tauchte sie in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ auf. 2017 glänzte sie mit Alexander Klaws bei den Karl-May-Festspielen. Ein Jahr später wurde sie zum ersten Mal Mutter.

Und jetzt ist sie zurück bei RTL und zwar in ihrer Rolle als Miray. Die Dreharbeiten sind gerade erst gestartet und Sahin ganz begeistert von ihrem neuen Projekt. „Auch nach vielen Jahren und Drehtagen bin ich immer noch total nervös und freue mich riesig auf meine neue Rolle, das komplette Team von ‚Alles was zählt‘ in Köln und das tägliche Drehen für RTL.“

Sila Sahin wird zukünftig bei „Alles was zählt“ zu sehen sein. (Archivfoto) Foto: IMAGO/Gartner

Sila Sahin verrät erste Details zu neuer RTL-Rolle

Über ihre neue Rolle kann sie schon etwas verraten und sagt: „Miray wird mit einem ganz großen Knall in Essen aufschlagen, für einigen Wirbel sorgen und allen ganz viel Spaß bringen. Lacher sind garantiert! Das kann ich schon jetzt versprechen.“

Mehr News:

Ihre Ankunft bei „Alles was zählt“ soll am 24. August 2023 im TV ausgestrahlt werden. In “ Zukunft bin ich dann schon vor GZSZ dran!“, freut sich Sila jetzt schon.