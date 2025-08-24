Abschied bei RTL-Serie „Alles was zählt“: „Werde die Menschen sehr vermissen“

„AWZ“-Fans müssen Abschied nehmen. Vitali Huk verlässt die Serie nur wenige Monate nach seinem Einstieg. Seit Anfang 2025 spielte er Milan Hafner, einen talentierten Eistänzer, in „Alles was zählt.“ Seine Entscheidung, zu gehen, sorgt bei Zuschauern und Kollegen gleichermaßen für Überraschung.

Vitali Huk sagt nun im Interview mit RTL: „Ich gehe mit einem lachendem und einem weinenden Auge. Weil ich mich natürlich freue, nach Hause zu kommen, aber auch, weil ich die Menschen hier sehr, sehr vermissen werde.” Die Zeit bei RTL habe ihm viele schöne Momente beschert.

RTL bestätigt Vitalis Abschied aus „AWZ“

Seine Rolle Milan erlebte intensive Geschichten. Eine Romanze mit Charlie, gespielt von Shaolyn Fernandez, endete in einer unerwarteten Schwangerschaft, die Milan emotional stark belastete. Zusätzlich tauchte seine Ex-Freundin Lara Brandt (Darya Birnstiel) auf und sorgte für dramatische Konflikte. Diese Dreiecksgeschichte fesselte die Zuschauer und machte Milan zu einer zentralen Figur bei RTL.

Mit Folge 4769, bereits auf RTL+ verfügbar, verabschiedet sich Milan endgültig. Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) reagiert schockiert auf seine Entscheidung. Vitali Huk verlässt damit endgültig den Steinkamp-Kader und hinterlässt eine spürbare Lücke in der Serie.

RTL-Serie: Neue Gesichter ersetzen alte Rollen

Personelle Veränderungen prägten die vergangenen Monate von „AWZ.“ Kaja Schmidt-Tychsen und André Dietz zogen mit ihren Serienfiguren nach Mallorca, sodass Fanlieblinge die Vorabend-Serie verließen. Neu eingestiegen sind Josephine Martz und Bianca Hein. Sie spielen ein Mutter-Tochter-Duo, das auf dem Tennisplatz agiert und frischen Wind in die Serie bringt.

Vitali Huk wird die Dreharbeiten und das Team bei RTL vermissen. Gleichzeitig blickt er positiv auf die Zukunft. Für die Fans bedeutet sein Aus ein emotionales Kapitel. Die Serie setzt nun auf neue Geschichten und Figuren.

