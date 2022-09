RTL: Serien-Star macht Schluss! „Werde Rolle sehr vermissen“

Trauriger Abschied bei RTL! Fans der Daily-Soap „Alles was zählt“ müssen bald auf einen beliebten Charakter verzichten. Wie Schauspielerin Franziska van der Heide bekannt gibt, wird sie nach ihrer Babypause nicht mehr ans Set der RTL-Serie zurückkehren.

RTL: „Alles was zählt“-Star zieht die Reißleine – „Keine Rückkehr von Ina Ziegler“

Treue RTL-Zuschauer müssen nun stark sein. Franziska van der Heide, die vor ihrer Rolle bei „Alles was zählt“ bereits zwei Jahre bei „GZSZ“ gespielt hatte, kehrt dem Soap-Kosmos erstmal den Rücken zu.

Auf Instagram schreibt die Schauspielerin am Freitag (23. September): „Heute muss ich euch leider mitteilen, dass es vorerst keine Rückkehr von Ina Ziegler zu ‚Alles was zählt‘ gibt. Es waren zwei großartige Jahre und ich bin voller Dankbarkeit dort mit so vielen wunderbaren Kollegen gespielt zu haben. Das Leben als Künstlerin ist für mich eine Reise. Auch Neuanfänge, mutig sein und auf sein Herz zu hören, gehört für mich dazu.“

RTL: Serien-Star möchte Tochter aufwachsen sehen

Als Hauptgrund für die Veränderung gibt die 30-Jährige die Geburt ihrer Tochter Romy im Dezember 2021 an. „Ich freue mich wieder auf neue Herausforderungen. Die größte und schönste Herausforderung ist aber meine kleine Romy. Unser Familienleben ist hier in Berlin. Ich möchte Romy aufwachsen sehen, wie sie die ersten Schritte macht und diese kurze Zeit mit ihr genießen.“

Die Vorabend-Soap „Alles was zählt“ wird überwiegend in Köln gedreht, was ein geregeltes Familienleben schwierig macht. Trotz des Abschiedes verspricht van der Heide aber: „Aber keine Sorge, ihr werdet mich bald wieder sehen… Ob im Job, im Alltag oder einfach nur so, weil ich und ihr Lust habt.“

Fans und RTL-Zuschauer sind dennoch traurig, kommentieren unter dem Beitrag: „Werde deine Rolle sehr vermissen. Wünsche dir alles Gute“ und „Ich habe heute noch drüber nachgedacht, ob du nochmal zurück kommst…und dann kommt dein Post…Schade, hätte dich gerne wieder bei AWZ gesehen.“ Viele äußern aber auch Verständnis für die Situation der Schauspielerin.