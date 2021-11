RTL musste spontan sein Programm ändern – aus diesem traurigen Grund

Für die Zuschauer dürfte es verwirrend gewesen sein, doch vergangenen Donnerstagabend musste RTL einfach handeln.

RTL holte aufgrund der aktuellen Corona-Lage eine Sondersendung in die Primetime.

RTL änderte Programm aus traurigen Grund

Am 11. November zeigte der Sender ein „RTL Aktuell Spezial“. Dafür zeigte RTL die vorgesehene Fußballberichterstattung zum Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein später.

RTL handelt wegen aktueller Corona-Lage

Die aktuelle Corona-Lage spitzt sich zu, die Zahlen steigen wieder, einige befürchten neue Maßnahmen. Um genau über diese Themen zu berichten, sendete RTL eine zehnminütige Sondersendung am Donnerstag (11. November) um 20.15 Uhr. Die Fußballvorberichte begannen anschließend erst um 20.25 Uhr.

RTL plante eine Programmänderung. Foto: imago images / Horst Galuschka

Im Special „RTL Aktuell Spezial: Corona-Krise - Feiern in der Pandemie?“ erklärte Moderator Peter Kloeppel, welche Auswirkungen große Veranstaltungen, wie der Karnevalsbeginn am 11. November, haben können. Experten befürchten bereits, dass solche Zusammenkünfte zu Superspreader-Events werden könnten. In diesem Kontext stellt sich die Frage: Was bedeutet das dann für Weihnachten und den Jahreswechsel?

Erst vergangene Woche schob RTL eine Corona-Sondersendung zwischen das eigentlich geplante Programm.

Am Mittwoch machte der Sender eine große Ankündigung und stellte seine neuen Moderatoren der Morgenshow „Guten Morgen Deutschland" vor.