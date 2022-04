RTL-Stars eskalieren auf Kreuzfahrt – das hat drastische Konsequenzen

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Da haben sich die Realitystars mal wieder von ihrer besten Seite gezeigt: Sam Dylan, der es 2021 bis ins Halbfinale des RTL-Dschungelcamps schaffte, und sein Partner, der Ex-„Bachelorette“-Kandidat Rafi Rachek, sind bei einer Party eskaliert.

Die Fete stieg jedoch nicht in irgendeinem Kölner Club, sondern mitten auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff. Und die Toleranzgrenze für Sauf-Eskapaden scheint dort sehr gering zu sein, wie die RTL-Stars nun zu spüren bekamen.

RTL-Stars feiern wilde Party auf AIDA-Kreuzfahrtschiff

Wenige Stunden vor dem Zwischenfall posteten Sam Dylan und Rafi Rachek noch fleißig Eindrücke vom Kreuzfahrt-Urlaub. Ein beheizter Pool, ein luxuriöses Spa, 17 verschiedene Restaurants und ihr Zimmer mit Meerblick ließen das Pärchen staunen.

Und auch von den Partys auf dem Schiff schienen die Fernsehstars sichtlich angetan zu sein. „Hättet ihr gedacht, dass solche Partys auf der AIDA gehen?“, schrieb Sam in seiner Instagram-Story, als er das DJ-Pult im Saal abfilmte. Der 31-Jährige habe sich wie auf einem Festival gefühlt.

Rafi Rachek (l.) und Sam Dylan (r.) sind seit Ende 2019 ein Paar. Foto: IMAGO / Future Image

Sein Freund Rafi schien an diesem Abend jedoch etwas zu tief ins Glas geschaut zu haben. In einer Sequenz in Sams Instagram-Story war zu sehen, wie er übermütig mit einer jungen Frau tanzte und sie immer wieder auf die Arme nahm. „So hat er mit mir noch nie getanzt. Kein Cocktail mehr für Partyqueen Rafi“, scherzte Sam Dylan. Da hatte er noch gut lachen.

Das sind Sam Dylan und Rafi Rachek:

Sam Dylan wurde 2019 als Kandidat der Vox-Datingshow „Prince Charming“ bekannt

Anschließend nahm er an der RTL2-Sendung „Kampf der Realitystars“, dem RTL-Dschungelcamp und beim Sat.1-„Promiboxen“ teil

Rafi Rachek wurde 2018 als „Bachelorette“-Kandidat bei RTL bekannt

Bei dem Ableger „Bachelor in Paradise“ outete er sich 2019 als schwul. Zwei Jahre später war Rafi bei „Promi Big Brother“ zu sehen

RTL-Gesichter werden von Kreuzfahrtschiff geworfen

Denn wie ein Passagier gegenüber „Promiflash“ berichtete, sollen die Zwei am Abend ziemlich über die Stränge geschlagen haben. Dabei sollen sie sogar einen Fernseher aus der Verankerung an der Wand gerissen haben.

Die Konsequenz: Sam und Rafi mussten das Schiff sofort verlassen. In Rotterdam gingen die beiden an Land und wurden prompt von einem Fan dabei fotografiert, wie sie mit ihrem gesamten Gepäck von Bord gingen. Das war's dann wohl mit dem Traumurlaub.

RTL-Bekanntheiten sind schon am nächsten Tag zurück auf Kreuzfahrtschiff

Sam Dylan meldete sich bereits am nächsten Tag (Dienstag, 12. April) wieder vom Kreuzfahrtschiff und wolle sich in den nächsten Stunden zu dem Vorfall äußern. Auch Rafi Rachek teilte bereits eine Aufnahme von sich im AIDA-Whirlpool.

