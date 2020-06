Royals: Victoria von Schweden bricht in Tränen aus – der traurige Grund

View this post on Instagram

I går eftermiddag deltog Kronprinsessparet i ett digitalt uppföljningsmöte med @businesssweden. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Vid mötet fick Kronprinsessparet information om covid-19-pandemins påverkan i dagsläget, vilka åtgärder som vidtagits samt hur svenska företag hanterar pandemin. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸: Kungl. Hovstaterna