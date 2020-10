Royals: Victoria von Schweden – neues Foto aufgetaucht! Doch es hat einen ernsten Hintergrund

am 01.10.2020 um 09:08

Endlich gibt es mal wieder ein neues Bild von Prinzessin Victoria von Schweden. Die Royals-Fans sind ganz aus dem Häuschen, als sie den neuen Instagram-Post des schwedischen Königshauses sehen.

Doch das Bild der Kronprinzessin erhält nicht nur wegen ihres hübschen Outfits zahlreiche Komplimente, sondern vor allem, weil die Royals-Fans die Geste der Prinzessin zu schätzen wissen. Hinter dem Post steckt eine ernste Botschaft der Royals.

Royals in Schweden mit wichtiger Botschaft

Am Dienstag haben die Royals ein neues Foto von Victoria von Schweden veröffentlicht. Als die Follower das Bild entdecken, sind sie ganz aus dem Häuschen. Die 43-Jährige sieht auf dem Schnappschuss einfach umwerfend aus. In einer babyrosanen Bluse, mit goldenen Ohrringen und einem natürlichen Make-up lächelt Victoria in die Kamera.

Doch ein Detail springt den Fans sofort ins Auge: An der Bluse der Prinzessin ist eine rosa Schleife befestigt. Sie ist das Symbol für den Kampf gegen Krebserkrankungen. Der Beitrag der Royals hat also einen sehr ernsten Hintergrund.

----------------------

Das ist Victoria von Schweden:

Victoria Ingrid Alice Désirée wurde am 14. Juli 1977 in Solna geboren

Sie ist die Kronprinzessin von Schweden

Victoria ist die älteste Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia

Am 19. Juni 2010 heiratete sie den Bürgerlichen Daniel Westling

Das Ehepaar hat zwei Kinder: Prinzessin Estelle (*2012) und Prinz Oscar (*2016)

----------------------

Victoria von Schweden engagiert sich im Kampf gegen Krebs

Am 25. September ist die sogenannte „Pink-Ribbon-Kampagne“ der Krebsstiftung an den Start gegangen und selbstverständlich will auch Victoria von Schweden dafür werben, Spenden für die schwedische Krebsforschung zu sammeln. Zudem wolle sie die Menschen weiterhin über die tödliche Krankheit unterrichten.

Bereits zum zwölften Mal engagiert sich Victoria als Botschafterin der Kampagne im Kampf gegen den Krebs.

----------------------

Mehr zu den Royals in Schweden:

Royals: Vertrauter von Prinz Daniel sagt jetzt DAS

Royals: Victoria von Schweden mit trauriger Beichte – „Ich muss die ganze Zeit ...“

Royals: Hier zeigt Prinzessin Sofia von Schweden mehr als ihr lieb ist – so sexy darf sie nur Prinz Carl Philip ablichten

----------------------

Schwedische Prinzessin selbst von Krebs betroffen

Das Thema Krebs ist auch innerhalb der schwedischen Königsfamilie präsent. Prinzessin Christina, die jüngste Schwester von König Carl Gustaf, ist gleich zweimal mit Krebs diagnostiziert worden.

Prinzessin Christina kämpft bereits zum zweiten Mal gegen den Krebs. Foto: imago images

Ende 2010 hat sie bekannt gegeben, dass bei ihr Brustkrebs festgestellt worden sei. Daraufhin habe sie sich mehreren Therapien unterzogen. Im Oktober 2016 hat das schwedische Königshaus bekannt gegeben, dass die damals 73-Jährige mit Blutkrebs diagnostiziert worden sei.