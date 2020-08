Royals: Victoria von Schweden mit trauriger Beichte – „Ich muss die ganze Zeit ...“

Wenn es eine royale Familie gibt, die mit natürlichem, unkonventionellem Auftreten punktet, dann die Schweden-Royals. Vor allem Kronprinzessin Victoria von Schweden zeigt sich des Öfteren möglichst nahbar. Sei es im Flugzeug mitten in der Economy-Klasse oder aber in ihrem Wohnzimmer bei sportlichen Familienaktivitäten.

Doch auch bei einem Royals-Mitglied wie Victoria von Schweden läuft nicht immer alles glatt. Vor allem, wenn es um wahre Freunde geht.

Royals: Victoria von Schweden – keine Freunde?

Was ihre Familie betrifft, so scheint die Prinzessin überglücklich zu sein. Sie und ihr Ehemann Prinz Daniel haben zwei gemeinsame Kinder: Prinzessin Estelle und Prinz Oscar. Nur wenn es um ihren Freundeskreis geht, hat Victoria von Schweden schon negative Erfahrungen gemacht.

Zumindest laut Johan T. Lindwall, dem Chefredakteur des schwedischen Magazins „Svensk Damtidning“. Er schrieb das Buch „Victoria – Prinzessin und Mutter“ und führte dafür einigte Interviews. Lindwall will vorab erfahren haben, dass sich die Kronprinzessin von einigen Freunden getrennt hätte.

Royals: Das ist Victoria von Schweden

sie wurde am 14. Juli 1977 in Solna geboren

Victoria ist Kronprinzessin von Schweden

sie ist die älteste Tochter von König Carl Gustav und Königin Silvia

sie stammt aus dem Hause Bernadotte

am 19. Juni 2010 heiratete sie den Bürgerlichen Daniel Westling

die beiden Royals haben zwei Kinder: Prinzessin Estelle (* 2012) und Prinz Oscar (* 2016)

„Ich traf einige ihrer Freunde in Stockholm und habe mich umgehört. Alle bestätigten mir dasselbe: Sie hat sich von mehreren sogenannten Freunden getrennt.“ Der Sache wollte der Chefredakteur auf den Grund gehen und fragte bei der Person persönlich nach, die es wissen muss: Victoria von Schweden.

Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Daniel. Foto: imago images

Und sie soll laut Bunte bestätigt haben: „Das stimmt, ich habe vor Kurzem entdeckt, dass es Leute um mich herum gab, die vielleicht nicht so gute Freunde waren wie ich gedacht hatte. Sie waren nicht die wahren Freunde, die ich erwartet hatte.“ Besonders am Anfang sei es schwer, die Absichten zu erkennen. „Ich muss die ganze Zeit misstrauisch sein", so Victoria.

Für die Royals-Beauty ist es künftig deshalb wichtig zu wissen, ob sie als Person oder doch nur als Kronprinzessin gemocht wird.

Wer ist die schönste Prinzessin? Diesen Vergleich hat kürzlich ein Schönheitschirurg gemacht und etwas Erstaunliches herausgefunden. Hier die Auflösung >>>