Royals: Victoria von Schweden öffnet ihren Laptop – plötzlich sieht man...

Das Coronavirus verändert die ganze Welt. Und es macht vor keinem Menschen halt. Auch nicht vor den Royals.

In fast allen Ländern gelten Kontaktverbote, Frankreich hat seine Ausgangssperre sogar noch einmal verlängert, in den USA wütet die Pandemie und kostete schon Tausenden Menschen das Leben. Deutschland will am Mittwoch bekanntgeben, wie es in Zukunft weitergehen soll. Klar, dass also auch an Ostern die strengen Vorschriften noch allerorts galten.

Doch besonders an Feiertagen ist der Wunsch groß, seine Lieben zu sehen. Auch bei den Royals. In Schweden löste man dieses Dilemma besonders kreativ. So hatte sich die komplette schwedische Königsfamilie zum gemeinsamen Videochat verabredet. Auf Instagram öffnete Victoria von Schweden ihren Laptop für die Öffentlichkeit, und zeigte die wunderbaren Bilder.

Royals: So kreativ lösen Victoria von Schweden und ihre Familie das Oster-Dilemma

Royals: Victoria von Schweden und ihr Mann Daniel. Foto: imago images

Zu sehen sind König Carl XVI. Gustaf und seine Frau Silvia von Schweden, Victoria von Schweden mit ihrem Mann Daniel und den Kindern, Estelle und Oscar. Dazu noch Madeleine von Schweden mit ihrem Gatten Christopher und den Sprösslingen Adrienne, Leonore und Nicolas sowie dem gemeinsamen Familienhund.

Das ist Kronprinzessin Victoria von Schweden:

geboren am 14. Juli 1977 in Solna, Schweden

sie ist das älteste Kind von König Carl Gustav von Schweden und Königin Silvia

sie gehört dem Haus Bernadotte an

durch eine Änderung des Thronfolgegesetzes wurde sie 1980 Kronprinzessin

sie hat zwei Geschwister: Prinz Carl Philip (* 1979) und Prinzessin Madeleine (* 1982)

2001 lernte sie Fitnesstrainer Daniel Westling (* 1973) kennen

2010 heiratete das Paar in Stockholm

die beiden haben zwei Kinder: Estelle (* 2012) und Oscar (* 2016)

Neben das witzige Instagram-Video schreibt der Social Media-Mitarbeiter des schwedischen Königshauses: „Die Osterfeierlichkeiten sehen dieses Jahr vielerorts anders aus. Es gibt viele, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Lieben zu treffen.

Die königliche Familie folgt den Empfehlungen und feiert kein gemeinsames Osterfest. Mit technischen Hilfsmitteln ist es jedoch möglich, sich digital zu treffen, um 'Frohe Ostern' zu wünschen, wie es die königliche Familie früher in der Osterwoche getan hat. Hier ist ein kurzer Auszug aus der digitalen Osterfeier der königlichen Familie.“

Aber mit den digitalen Möglichkeiten ist ja selbst das kein Problem mehr.