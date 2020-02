Royals: Victoria von Schweden hat sich entschieden – ihre Tochter soll jetzt...

View this post on Instagram

I dag offentliggörs bildandet av en ny kunglig stiftelse: Prinsessan Estelles kulturstiftelse. Stiftelsens syfte är att främja kulturverksamhet i Sverige. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Med initiativet vill Kronprinsessparet framhålla konsten och kulturens betydelse för ett öppet och modernt samhälle. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Fokus för stiftelsen är initialt att under sommaren 2020 fortsätta det temporära skulpturutställningsprojektet på Kungl. Djurgården, ett led i strävan att tillgängliggöra samtidskonst för en bred publik. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kulturstiftelsens verksamhet finansieras genom privata donationer.