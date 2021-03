Royals: Victoria von Schweden bekommt großartige Nachricht – „Es bedeutet mir viel“

Was für eine besondere Auszeichnung für Victoria von Schweden! Die Nummer zwei der schwedischen Royals freut sich riesig.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account „Kungahuset“ postete die Königsfamilie Bilder der Kronprinzessin in einem grünen Ballkleid. Auf den beiden Fotos ist neben einer strahlenden 43-Jährigen auch ein Preis zu sehen.

Royals: Victoria von Schweden freut sich über Auszeichnung

Dazu schreiben die Royals, die Leser der schwedischen Ausgabe des Magazins „QX“ hätten Victoria von Schweden als eine der Gewinner der diesjährigen „Gay Gala“ ausgewählt.

Das sei teilweise auf ihre Rede zurückzuführen, die die zweifache Mutter bei der letztjährigen Eröffnung von Stockholm Pride gehalten hatte.

----------------------------------------

Das ist Prinzessin Victoria von Schweden:

Victoria Ingrid Alice Désirée wurde am 14. Juli 1977 in Solna geboren

Sie ist die Kronprinzessin von Schweden

Victoria ist die älteste Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia

Am 19. Juni 2010 heiratete sie den Bürgerlichen Daniel Westling

Das Ehepaar hat zwei Kinder: Prinzessin Estelle (*2012) und Prinz Oscar (*2016)

----------------------------------------

In einem Dankesbrief schrieb das Royals-Mitglied an die Leser: „Ich bin sehr stolz und glücklich über die Auszeichnung der Leser von 'QX'. Es bedeutet mir viel, vielen Dank!“

Royals: Kronprinzessin Victoria mit berührenden Worten

Weiter erklärt die Kronprinzessin, das vergangene Jahr sei eine große Herausforderung gewesen und durch die Pandemie die Menschenrechtsarbeit in vielen Teilen der Welt behindert worden sei.

Prinzessin Victoria von Schweden. (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa

--------------

„Daher ist es jetzt besonders wichtig, dass wir weiterhin jeden Tag für eine Welt arbeiten, in der die LGBTQI-Community die Möglichkeit erhält, in Freiheit und ohne Unterdrückung zu leben. In einer Welt, in der du einfach so sein kannst, wie du bist, und stolz darauf sein kannst“, heißt es weiter.

Am Dienstag hatten die schwedischen Royals dann gleich wieder einen Grund zu feiern: Prinz Oscar, der Sohn von Victoria und Ehemann Daniel, wurde fünf Jahre alt. (cs)