Royals: Victoria von Schweden flippt aus – als sie DAS in ihrem Wohnzimmer sieht

Wenn es eine Royals-Familie gibt, die für ihre Bodenständigkeit und Natürlichkeit bekannt ist, dann ist es die des schwedischen Königshauses.

Insbesondere Victoria von Schweden, ihr Mann Prinz Daniel und die beiden Kinder Prinzessin Estelle (8) und Prinz Oscar (4) sind vorbildlich, wenn es darum geht, als Royals so nahbar wie möglich zu sein.

Jetzt gibt Victoria von Schweden Einblicke in ihr Zuhause, mit denen so schnell wohl niemand gerechnet hätte.

Royals: Victoria von Schweden zeigt irres Video aus dem Wohnzimmer

Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Daniel. Foto: imago images

Das Kronprinzenpaar will sein Volk dazu animieren, mehr Sport zu treiben. Mit Daniel als einstiger Personaltrainer ist das gar nicht so abwegig. In einem Video, das die Stiftung Generation Pep auf Instagram veröffentlicht hat, zeigen Victoria von Schweden und ihre sympathische Familien-Entourage, wie es geht!

Erst sitzt die Royals-Familie gemütlich im Wohnzimmer auf Schloss Haga auf der Couch – mit Büchern und Handy. Doch plötzlich beschwert sich Prinzessin Estelle: „Das ist so langweilig. Können wir nicht etwas anderes machen?“ Prompt hat sie eine sportliche Idee. Was die Zuschauer dann zu sehen bekommen, hat man so noch nie bei Royals gesehen!

Royals: Das ist Victoria von Schweden

sie wurde am 14. Juli 1977 in Solna geboren

sie ist Kronprinzessin von Schweden

sie ist die älteste Tochter von König Carl Gustav und Königin Silvia

sie stammt aus dem Hause Bernadotte

am 19. Juni 2010 heiratete sie den Bürgerlichen Daniel Westling

die beiden Royals haben zwei Kinder: Prinzessin Estelle (* 2012) und Prinz Oscar (* 2016)

Victoria von Schweden und ihre Familie erlauben sich einen Spaß. Foto: Instagram/ gen.pep

Papa Prinz Daniel macht auf dem Boden Planks, seine Kinder springen derweil auf ihm herum, Oscar schwingt sich auf den Rücken seines Vaters, der ganz schön ins Schwitzen gerät. Und Victoria von Schweden? Die flippt völlig aus, schaut sich das witzige Spektakel aus sicherer Entfernung an.

Das Ganze ist eine Aktion für die schwedische Plattform Digifritids und Generation Pep, die Initiative des Royal-Paares.

Ganz klar, mit diesem lustigen Video sportelt sich Victoria von Schweden mit ihrer Familie einmal mehr in die Herzen ihres Volkes.