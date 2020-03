Royals: Nächster Tiefschlag – Muss Prinz Harry jetzt...?

Das Jahr 2020 ist gerade mal zwei Monate alt, aber für Prinz Harry dürfte es sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Seit seinem Bruch mit den britischen Royals durchleben er und seine Frau Meghan Markle eine stürmische Zeit.

Prinz Harry droht jetzt schon der nächste Tiefschlag. Als hätten die Royals nicht schon genug Sorgen.

Royals: Macht das Coronavirus Prinz Harry einen Strich durch die Rechnung?

Die „Invictus Games“ zählen zu Prinz Harrys Lebenswerk. 2014 rief er den paralympischen Wettbewerb für kriegsversehrte Soldaten ins Leben. Seit dem fand die Sportveranstaltung bereits vier Mal statt.

Auflage fünf ist jetzt in Gefahr. Das Coronavirus bedroht die Austragung der „Invictus Games“ in Den Haag (Niederlande). Wie die britische Boulevardzeitung „The Sun“ aus Insiderkreisen erfahren haben will, wird die Veranstaltung zum „logistischen Alptraum“.

Das sind die Invictus Games

Die Invictus Games sind ein sportlicher Wettbewerb für kriegsversehrte

Angetreten wird in den Sportarten: Leichtathletik Gewichtheben, Bogenschießen, Indoor-Rudern, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby, Radsport, Sitzvolleyball und Schwimmen.

Die Veranstaltung wurde 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen.

Eigentlich wollten sich über 500 Teilnehmer aus 19 Ländern bei den „Invictus Games“ messen, doch daraus könnte jetzt nichts werden. Dem Bericht zufolge herrsche „Chaos“ bei der Planung.

Viele Athleten müssten aufgrund des Coronavirus die Reise nach Den Haag absagen. Außerdem gebe es Bedenken, weil dort sich eine Woche lang eine große Menschenmasse auf einem Fleck aufhalte. Das Infektionsrisiko würde steigen.

„Invictus Games“ kommen nach Deutschland

Bislang hat der Veranstalter aber noch keine offiziellen Angaben gemacht, ob die „Invictus Games“ stattfinden werden.

2022 werden die „Invictus Games“ dann erstmals in Deutschland stattfinden. Dies teilte Prinz Harry Anfang des Jahres mit. (fs)