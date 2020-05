Royals: Traurig – Die Queen und Prinz Philip werden nicht ...

Auch für die Royals ist dieses Jahr alles anders. Aufgrund der Coronakrise wurden bereits jährlich stattfindende Events abgesagt, der Buckingham Palace für Besucher geschlossen und Familiengeburtstage nur per Videoanrufen gefeiert.

Eine Sache dürfte aber vor allem Queen Elizabeth II. und ihrem Mann Prinz Philip jetzt besonders zusetzen.

Royals: Die Queen und Prinz Philip können nicht nach Schottland

Die Queen und Prinz Philip. Foto: PA Wire / dpa

Seit der Herzog von Edinburgh im Jahr 2017 in Rente gegangen ist, zog er sich ins Wood Farm, ein Bauernhaus in einer abgelegenen Ecke des Sandringham Estate in Norfolk, zurück. Mittlerweile lebt der Royals-Gatte aber schon seit März zusammen mit der Queen auf Schloss Windsor in Quarantäne. Das soll die nächsten Wochen auch erst mal so bleiben, um die beiden vor dem Coronavirus zu schützen.

Ihre traditionelle Reise zum Schloss Balmoral in Aberdeenshire in Schottland können Queen Elizabeth II. und Prinz Philip laut dem britischen Express in diesem Jahr demnach nicht antreten. Normalerweise verbringt das Royals-Ehepaar jedes Jahr zwei Wochen alleine dort zusammen, bevor Familienmitglieder über den Sommer ebenfalls zu Besuch kommen.

---------------------------------------

Queen Elizabeth II.:

wurde am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor geboren

Ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete Elizabeth Prinz Philip

Das Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

---------------------------------------

Schloss Balmoral soll eines der Orte für die Queen sein, an dem sie am glücklichsten ist und, so berichtet der Express, wo sie frei von all ihren royalen Pflichten sein kann.

Meghan Markle und Prinz Harry kündigten Besuch an

Für dieses Jahr gaben eigentlich sogar Meghan Markle und Prinz Harry bereits ihre Zusage, mit Sohn Archie dort vorbeizuschauen. Der Familienurlaub in Schottland ist nun aber kein Thema mehr.

Die Queen und Philip haben ihren Urenkel Archie seit seiner Geburt am 6. Mai 2019 bislang kaum zu Gesicht bekommen – Meghan und Harry leben mittlerweile fernab von England in den USA – und sollen sich deshalb schon sehr auf die Zusammenkunft gefreut haben.

Jetzt bleibt dem Royals-Oberhaupt wohl nur noch ein Videoanruf von Schloss Windsor aus …