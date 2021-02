Royals-Expertin sicher: Wenn DAS passiert, lassen sich Sofía und Juan Carlos von Spanien scheiden

Kaum eine Royals-Gattin musste in der vergangenen Zeit so viel durchstehen wie Königin Sofía von Spanien.

Ihr Ehemann Juan Carlos kehrte sogar seinem eigenen Land 2020 den Rücken. Zerbricht nun auch die Ehe der Royals?

Royals: Juan Carlos verschwindet ins Exil – Sofia bleibt in Spanien

Im vergangenen Jahr wurde es einfach nicht still um die spanischen Royals. Im März 2020 wurde bekannt, dass Juan Carlos Geldwäsche betrieben haben soll. Die Folge? Sein Sohn König Felipe verzichtete auf sein Erbe und entzog Juan Carlos das jährliche Gehalt.

Zudem wurde eine Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Juan Carlos erhoben. Für den Zeitraum von 2016 bis 2018 musste der ehemalige König Spaniens eine Summe von über 678.000 Euro zahlen, wie „Expansión“ berichtete.

In der Ehe mit König Juan Carlos musste Sofia schon so einiges ertragen. Foto: imago images

Im August 2020 folgte der nächste Schlag: Ex-König Juan Carlos verkündete in einem offenen Brief an seinen Sohn, dass er das Land verlassen werde. Doch auch im Exil wird weiterhin gegen den 83-Jährigen ermittelt.

Das ist König Juan Carlos von Spanien:

Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias wurde am 5. Januar 1938 in Rom geboren

Vom 22. November 1975 bis zum 18. Juni 2014 war er der König von Spanien

Den Ehrentitel „König“ trägt Juan Carlos auf Lebenszeit

Am 14. Mai 1962 heiratete er Prinzessin Sofía von Griechenland in Athen – das Paar hat drei Kinder

Im Jahr 1976 erwischte ihn seine Ehefrau Sofía in flagranti im Bett mit Schauspielerin Sara Montell

Nach Korruptionsvorwürfen verließ Juan Carlos im August 2020 das Land – heute lebt er in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Ehefrau Sofía hält hingegen wacker die Stellung. Die 82-Jährige lebt weiterhin in Madrid und geht dort ihren royalen Pflichten nach.

Royals-Expertin erklärt: Aus diesem Grund wäre eine Scheidung möglich

Nach einer harmonischen Ehe klingt das ganz und gar nicht. Allerdings sollte man dabei nicht vergessen, dass Juan Carlos und Sofías Hochzeit von Anfang an arrangiert war. Von wahrer Liebe zwischen den beiden sei wohl nie die Rede gewesen.

Stattdessen musste die gebürtige Griechin zusehen, wie ihr Ehemann eine Affäre nach der anderen genoss. Verständlicherweise fragen sich die Royals-Fans nun also: Wann lässt sich die Königin endlich von Juan Carlos scheiden?

Eine Scheidung sei Expertin Andrea Mori zufolge trotz zahlreicher Skandale unwahrscheinlich. Lediglich eine Situation könnte dafür sorgen, dass die beiden geschieden werden: Sollte Juan Carlos doch noch der Ehrentitel des Königs entzogen werden, sei eine Trennung von Sofía denkbar.

Damit Königin Sofia nicht ihren Titel verliert, könnte eine Scheidung von Skandal-Monarch Juan Carlos durchaus möglich sein. Foto: imago images

Im „Adelswelt“-Interview erklärt sie: „Wenn das passiert, könnten sie die Möglichkeit in Erwägung ziehen, damit Sofía ihren Status behält.“ Wir dürfen also gespannt bleiben, wie es in Spanien weitergeht. Derzeit hält sich Juan Carlos aber erstmal in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.

