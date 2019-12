Royals: Große Sorge um Prinz Philip! Ehemann der Queen in Krankenhaus eingeliefert

London. Sorge bei den Royals! Prinz Philip (98), der Ehemann von Queen Elizabeth, ist ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Wegen eines „zuvor bestehenden Zustandes“ müsse der 98-Jährige behandelt werden.

Royals: Prinz Philip im Krankenhaus

Prinz Philip liegt im King Edward VII Krankenhaus in London. Zuvor hatte er sich bereits in Sandringham in der Grafschaft Norfolk aufgehalten, wo die Royals traditionell die Weihnachtsfeiertage verbringen.

Das ist Prinz Philip:

geboren am 10. Juni 1921 in Mon Repos, Griechenland

bei seiner Geburt war er Prinz von Griechenland und Dänemark

am 20. November 1947 heiratete er die damalige britische Prinzessin Elizabeth

2017 absolvierte er seinen letzten öffentlichen Auftritt.

Die Queen und Prinz Philip Foto: dpa

Von dort wurde er ins „King Edward VII Hospital“ in London gebracht. Dort soll er nun einige Tage verbringen. Es handle sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, ließ Buckingham Palace in einer Stellungnahme verlauten. Sein Arzt habe ihm geraten, sich einer Behandlung im Krankehaus zu unterziehen.

Erst im Januar standen royale Fans unter Schock, als der damals noch 97-Jährige einen Autounfall hatte. Der Wagen stürzte um, Passanten halfen dem Prinzgemahl. Philip sei bei Bewusstsein gewesen, habe aber „sehr unter Schock“ gestanden. Ihm sei Erschütterung anzumerken gewesen, hieß es damals. Verletzt wurde er aber nicht.