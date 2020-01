Royals: Große Sorge um Gesundheit der Queen! Nun wird bekannt, dass ...

Große Sorge um die Queen

Die Monarchin musste einen wichtigen Termin absagen

Fans der Royals machen sich große Sorgen um Queen Elizabeth! Denn die britische Monarchin hatte vergangene Woche aus gesundheitlichen Gründen einen wichtigen Termin abgesagt.

Erst kurz vor Beginn der Veranstaltung wurde klar: Die Queen kann den Royals-Pflichten nicht nachgehen und zum „Women’s Institute“-Event in Norfolk kommen.

Die Queen war krank. Doch wie krank ist sie wirklich?

Royals: Fans sorgen sich um die Queen

Der britische Express erfuhr von einem Angestellten ihres Security-Teams, dass es sich lediglich um eine Erkältung handeln soll. Die Queen ist allerdings schon stolze 93 Jahre alt, da ist ein Fernbleiben nur vernünftig.

Queen besucht regelmäßig das Event

Normalerweise genießt die Queen bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung Tee und Kuchen mit den anderen weiblichen Mitgliedern des Vereins. Bereits seit 1943 gehört das „Women’s Institute“ zu den Events, das der Queen besonders wichtig ist.

Umso ärgerlicher also, dass ihr die Krankheit einen Strich durch die Rechnung macht.

Entwarnung am Wochenende

Am Wochenende gab es allerdings schon wieder Entwarnung. Gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Anne (69) besuchte das britische Königsoberhaupt am Sonntag den Gottesdienst in der St.-Mary-Magdalene-Kirche in Sandringham. Ein Video im Netz zeigt ihre Ankunft mit dem Chauffeur. Außerdem zu sehen: Während die Queen im Fahrzeug sitzt, huscht ihr ein deutliches Lächeln übers Gesicht. Ihr scheint es also zumindest körperlich wieder deutlich besser zu gehen.

Die Queen ist mittlerweise schon 93 Jahre alt. Foto: imago images / Paul Marriott

Die letzten Wochen allerdings waren dennoch nicht leicht für die Queen.

Erst der große Sex-Skandal ihres Sohnes Prinz Andrew, dann die öffentlichen Unstimmigkeiten zwischen ihren Enkeln William und Harry und zuletzt auch noch der Rückzug Harrys und Meghan Markles von den königlichen Pflichten. Kein Wunder also, dass die Queen angeschlagen ist.

Mit ihrem Enkel und seiner Frau hat sie sich darauf geeinigt, dass die beiden zurücktreten dürfen - in Zukunft werden sie die Queen nicht mehr vertreten, müssen im Gegenzug aber auf die Titel Königliche Hoheiten verzichten und bekommen keine öffentlichen Gelder mehr.

