Royals: Sofia von Schweden – wie konnte Königin Silvia ihr das antun?

Herber Schlag für Sofia von Schweden. Ausgerechnet eine Entscheidung, die ihre Schwiegermutter Silvia von Schweden getroffen hat, trifft die Prinzessin nun hart. Doch was ist bei den schwedischen Royals passiert?

Es ist allseits bekannt, dass die schwedischen Royals Sofia von Schweden und ihre Schwiegermutter Silvia von Schweden leidenschaftlich für die Rechte derer eintreten, die ihrer Stimme sonst nur schwer Gehör verschaffen können. Schon seit vielen Jahren setzen sich Mutter und Tochter für die Rechte von Kindern ein.

Royals: Herber Schlag für Prinzessin Sofia von Schweden

Königin Silvia von Schweden. Foto: imago images

So fuhr Silvia von Schweden auch in der schwierigen Corona-Zeit ihr Engagement für Kinder nicht zurück. Sie nahm an mehreren Treffen des „Gobal Child Forums“ teil, setzte sich vehement für Kinderrechte ein. Zuletzt sorgte die Königin sogar für ordentlich Furore bei dem Forum, das Führungskräfte und Unternehmer zusammenbringt, damit diese Ideen entwickeln, wie Kindern auf der ganzen Welt am besten zu helfen sei.

----------------------

----------------------

Sie brachte nämlich ihre Töchter Victoria und auch Sofia mit zu dem Treffen. Ein großer Schritt, schließlich hatten die beiden sie zuvor nicht begleitet. Anscheinend jedoch ein einzigartiger, wie das schwedische Portal „Svensk Dam“ berichtet. So sei Sofia bei den kommenden Treffen nicht angekündigt.

-------------------

Das ist „Project Playground“:

„Project Playground“ wurde 2010 von Prinzessin Sofia von Schweden und Frida Vesterberg gegründet

Das Projekt verfolgt das Ziel, die Möglichkeiten im Leben von Kindern und Jugendlichen durch entwicklungsfördernde und stimulierende Aktivitäten, psychosoziale Unterstützung und familienstärkende Arbeit zu verbessern

„Project Playground“ hat Standorte in Schweden und Südafrika

-----------------

Ein schwerer Schlag für die 35-Jährige, wie das Portal schreibt. So habe Sofia auch durch ihre Arbeit am „Project Playground“ stets bewiesen, wie sehr ihr Kinder am Herzen liegen. Warum Silvia diese Entscheidung traf, ist bislang unklar.

-------------

Das ist Sofia von Schweden:

Sofia Kristina Bernadotte, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Värmland wurde am 6. Dezember 1984 geboren

Sie erblickte das Licht unter dem Namen Sofia Kristina Hellqvist

Am 13. Juni 2015 heiratete sie Prinz Carl Philip, Herzog von Värmland

-------------

