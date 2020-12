Royals: Sofia von Schweden mit deutlichen Worten über DIESE Zeit – „Einzigartige Erfahrung“

Klare Worte von den schwedischen Royals! Nachdem bereits König Carl Gustav offen über die Corona-Pandemie in seinem Land sprach, hat sich nun auch Prinzessin Sofia zu der Situation positioniert.

Die schwedischen Royals waren selbst von dem Virus betroffen, so waren Sofia und ihr Mann Carl Philip Ende November positiv getestet worden – außerdem half die Schwägerin von Prinzessin Victoria selbst in einem Krankenhaus aus.

Royals: Prinzessin Sofia mit eindeutiger Rede zu Corona

Royals mit Herz: Prinzessin Sofia, die ausgebildete Krankenschwester ist, meldete sich während dem Corona-Geschehen im Frühjahr und Herbst freiwillig, einfache Aufgaben im Gesundheitswesen zu übernehmen.

Jetzt hat die 36-Jährige im Rahmen einer Preisverleihung ein besonderes Dankeschön an alle Beschäftigten in dem Sektor gesprochen.

Royals: Das ist Prinzessin Sofia von Schweden

Sofia Kristina Bernadotte wurde am 6. Dezember 1984 als Sofia Hellqvist geboren

sie war Model und Reality-TV-Teilnehmerin

2010 bestätigte der schwedische Hof, dass sie und Prinz Carl Philip ein Paar seien

vier Jahre später verlobten sie sich

am 13. Juni 2015 heirateten sie in der Schlosskirche zu Stockholm

Prinzessin Sofia von Schweden und Prinz Carl Philip von Schweden haben zwei gemeinsame Söhne: Prinz Alexander Erik Hubertus Bertil und Prinz Gabriel Carl Walther

im Frühling 2021 erwarten sie ihr drittes gemeinsames Kind

Während der „Helden von Schweden“-Gala hielt die zweifache Mutter eine Rede, in der sie sich mit lobenden Worten nicht zurück hielt. „Für mich sind Sie alle im schwedischen Gesundheitswesen echte Helden, und ich möchte Ihnen für alles danken, was Sie getan haben und weiterhin jeden Tag tun“, sagte sie laut der britischen „Express“ in Stockholm.

+++ Royals: Prinzessin Sofia von Schweden schwanger – nun zeigt sie sich erstmals mit Babybauch! +++

Royals: Prinzessin Sofia spricht über „einzigartige Erfahrung“

Laut Sofia, die gerade ihre dritte Schwangerschaft verkündete, wirke sich ein Beruf im Gesundheitswesen nicht nur auf die Arbeitenden selbst, sondern auch deren Familienmitglieder aus.

„Es geht um einen Beruf, der in einer solchen Pandemie auch Anforderungen an die anderen Mitarbeiter stellt, um sich Zeit zu nehmen, um zusammen zu kommen und genug zu haben.“ Sie sei unglaublich beeindruckt, zitiert „Express“.

Das Royals-Paar Sofia und Carl Philip erwartet im Frühjahr 2021 sein drittes Kind. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Sofia von Schweden konnte die Herausforderungen der Angestellten im Gesundheitsweisen hautnah miterleben, weil sie selbst während der ersten Corona-Welle in einer Privatklinik in Stockholm aushalf. Sie meldete sich freiwillig, um Schichten in der Küche zu übernehmen oder Instrumente zu reinigen und zu desinfizieren. „Es war eine einzigartige Erfahrung, die mich grundlegend beeinflusst hat“, sagt das ehemalige Model dazu auf der Gala.

Jetzt dürften sich Sofia und ihre Familie aber erstmal auf etwas anderes konzentrieren: den neuen Nachwuchs bei den schwedischen Royals, der im März oder April 2021 zur Welt kommen soll. (kv)