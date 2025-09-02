Royals müssen bangen – Unwetter bedrohen ihre Villa

Sommer, Sonne, Sorgen – eigentlich wollten König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (81) nach den entspannten Tagen auf Schloss Solliden voller Energie in den Alltag zurückkehren. Doch gleich zum Start wartet eine Nachricht, welche die Idylle trübt. Betroffen ist ausgerechnet ein Ort, der den Royals seit Jahrzehnten als Herzensheimat dient: die Villa Mirage an der Côte d’Azur.

Seit den 1940er-Jahren ist das Anwesen ein ganz besonderer Rückzugsort der Königsfamilie – doch genau diese Oase ist nun bedroht. Schwedische Medien berichten von ernsten Gefahren, die das Anwesen und damit ein Stück Familiengeschichte betreffen könnten.

Schwedische Royals lieben die Villa Mirage

Die malerische Villa ging 1947 in den Besitz der schwedischen Royals über, nachdem Prinz Bertil (†84) sie gemeinsam mit Prinzessin Lilian (†97) erworben hatte. Seitdem ist sie ein Ort der Ruhe und Erholung – fernab der royalen Pflichten. König Carl Gustaf erklärte einst gegenüber der schwedischen Website „Svensk Damtidning“: „Wir sind ab und zu da, aber nicht so oft, wie wir es gerne hätten. Wir kümmern uns so gut wie möglich darum und sind sehr stolz darauf, es am Leben zu erhalten.“

Für Königin Silvia und die Familie ist das Haus an der Côte d’Azur mehr als nur ein Ferienort. Es ist ein Ort, an dem Erinnerungen gepflegt und neue geschaffen werden. Doch die Zukunft dieses Sehnsuchtsortes sieht alles andere als sicher aus.

Zufluchtsort in Gefahr

Denn laut der schwedischen Zeitung „Expressen“ ist der Küstenstreifen rund um die Villa Mirage akut von Erosion und Überflutung bedroht. Erste Maßnahmen zum Schutz wurden zwar ergriffen, doch Experten bleiben vorsichtig. Umweltmanager Maximilian Esposito erklärte: „Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wann es passieren wird, aber in 50 Jahren vielleicht. Wir gewinnen jetzt nur Zeit.“

Für die Royals bedeutet diese Prognose: Die Idylle könnte auf lange Sicht verloren gehen. Gerade für Königin Silvia, die immer wieder betont, wie wichtig familiäre Rückzugsorte sind, dürfte diese Nachricht schwer wiegen.

Ob Welpe Bonnie, den das Königspaar erst kürzlich adoptiert hat, die Chance bekommt, noch viele Sommer in der Villa Mirage zu verbringen, bleibt offen. Sicher ist nur: Der Familie liegt alles daran, das Anwesen so lange wie möglich zu bewahren. Bis dahin hoffen Silvia und Carl Gustaf, dass ihre Kinder und Enkel noch viele unbeschwerte Tage am Meer genießen können – in dem Wissen, dass dieses Paradies nicht ewig bestehen wird.