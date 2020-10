Royals: Schlechte Nachricht aus Schweden – der Palast gibt DAS bekannt

Die schlechten Nachrichten von den schwedischen Royals reißen einfach nicht ab. Erst Mitte der Woche mussten Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Mann Prinz Daniel ihren wichtigen Besuch in der Region Uppsala absagen.

Nun folgt die nächste schlechte Nachricht für die Anhänger der Schweden-Royals.

Royals: Schlechte Nachrichten aus Schweden

Auf Instagram verkündete der Palast, dass der königliche Palast und das Schloss Drottningholm, der Hauptwohnsitz der schwedischen Königsfamilie von Freitag an für die Öffentlichkeit geschlossen sein wird.

Das ist das Stockholmer Schloss:

Das Stockholmer Schloss heißt im schwedischen „Kungliga slottet“

Es steht im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm

In dem Schloss befindet sich das Büro des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf

Bewohnt wird es seit 1982 nicht mehr

Damals zog die Königsfamilie in den bisherigen Sommersitz, das Schloss Drottningholm

Das Stockholmer Schloss wird aber noch zu repräsentativen oder zeremoniellen Zwecken genutzt

Grund für die Schließungen ist die Corona-Situation in Schweden, so der Palast auf Instagram. Jedoch haben Touristen die Möglichkeit, den Schlosspark zu besichtigen und an digitalen Führungen durch die Schlosshallen teilzunehmen.

Coronazahlen in Schweden steigen enorm

Das Schloss Drottningholm bleibt vorerst geschlossen. Foto: imago images / CHROMORANGE

In Schweden sind die Coronafälle in den letzten Tagen durch die Decke geschossen. Gab es am Mittwoch noch 2129 Neuinfektionen, stieg die Zahl am Donnerstag bereits auf 3254 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie gab es in Schweden mehr als 121.000 Corona-Fälle.

So wurden die Menschen, die in den Regionen um die Hauptstadt Stockholm sowie den Regionen Västra Götaland um Göteborg und Östergötland gebeten, ihre sozialen Kontakte radikal einzugrenzen und Veranstaltungen wie Konzerte oder Sport-Wettkämpfe zu meiden.

Alle Hinweise zu den Schließungen findest du hier.