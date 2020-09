Royals: Vertrauter von Prinz Daniel sagt jetzt DAS

Die Geschichte von Prinz Daniel hört sich im ersten Moment nach einem kitschigen Hollywood-Streifen an. Der Fitness-Trainer lernt in im Fitness-Studio die Kronprinzessin von Schweden kennen und sie verlieben sich. So wird aus dem Fitness-Trainer durch die Hochzeit ein Prinz und er gehört zu den schwedischen Royals. Ganz so romantisch ist es dann aber in der Realität für Prinz Daniel nicht gelaufen. Besonders die Beziehung zu seinem Schwiegervater gestaltete sich alles andere als einfach.

Prinzessin Victorias Vater Carl Gustaf, das Oberhaupt der schwedischen Royals, zweifelte an Daniels sozialen Fähigkeiten, unterstellte ihm fehlende Sprachkenntnisse. Kurzum: Daniel war nicht gut genug für sein Töchterchen, Prinzessin Victoria. Alles nur böse Gerüchte?

Royals: Böse Gerüchte über Schweden-Prinz Daniel im Umlauf

Ja, wenn es nach Daniels engem Freund und Vertrauten Carl Bennet geht. Der zeichnet nämlich ein ganz anderes Bild von Prinz Daniel. In einem Interview mit der schwedischen Zeitung „Dagens Industri“ spricht Bennet über seinen Freund.

Royals: Das ist Victoria von Schweden

sie wurde am 14. Juli 1977 in Solna geboren

Victoria ist Kronprinzessin von Schweden

sie ist die älteste Tochter von König Carl Gustav und Königin Silvia

sie stammt aus dem Hause Bernadotte

am 19. Juni 2010 heiratete sie den Bürgerlichen Daniel Westling

die beiden Royals haben zwei Kinder: Prinzessin Estelle (* 2012) und Prinz Oscar (* 2016)

Er schildert einen Termin, den er mit Daniel am Gymnasium Risbergska wahrnahm. Einen Termin, der mehr sagt, als 1000 Worte. So sei Daniel mit „mit fröhlichen Rufen und ungezügelter Begeisterung“ empfangen worden. Wie ein echter Royal eben.

Das ist Schweden-Prinz Daniel:

Olof Daniel Westling Bernadotte ist Prinz von Schweden und Herzog von Västergötland

Vor der Vermählung mit Prinzessin Victoria hieß er Olof Daniel Westling

Er wurde am 15. September 1973 in Örebro geboren

Am 19. Juni 2010 heiratete er Prinzessin Victoria von Schweden

Das Paar hat zwei Kinder

Royals: Prinz Daniel – „Fürst des Volkes und der Jugend“

Er sei, so Carl Bennet, der „Fürst des Volkes und der Jugend“. Zudem sei er ein Teamplayer, so Bennet weiter, er würde Menschen inspirieren und sie wachsen lassen. Außerdem nehme sich Daniel Zeit für die Untertanen. Bennet schildert gegenüber „Dagens Industri“ eine Szene, die alles über den Mann von Prinzessin Victoria aussagt, was man wissen muss:

„Er schafft Kontakt und Vertrauen. Die Schüler wollen Selfie-Bilder mit Prinz Daniel in der Mitte. Er bleibt stehen und lässt das Meeting selbst einige Minuten warten.“

Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Daniel. Foto: imago images

Soziale Fähigkeiten können Daniel damit also nicht abgesprochen werden, so sein enger Freund. Alles andere wäre auch überraschend...

