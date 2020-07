Royals: Traurige Nachrichten aus Schweden – Madeleine und Chris O'Neill haben sich...

Das hören die Fans der Royals in Schweden ganz und gar nicht gerne.

Wie in den Vorjahren hätten sie sich auch an diesem 14. Juli einen gemeinsamen Auftritt von Madeleine von Schweden und ihrem Ehemann Chris O’Neill gefreut. Die beiden gelten als Vorzeigepaar der Royals in Schweden. Doch aus dem gemeinsamen Auftritt wird nichts – aus einem ganz bestimmten Grund.

Royals: Madeleine von Schweden und Chris O'Neill mit trauriger Botschaft

Für die schwedische Adelsfamilie ist der 14. Juli eigentlich ein großer Feiertag. Kronprinzessin Victoria feiert ihren Geburtstag an jenem Tag. Die Familie feiert dann traditionell gemeinsam auf der Insel Öland. Dort gibt es im prunkvollen Schloss Solliden einen wahrhaft adeligen Empfang.

Das ist Madeleine von Schweden:

Madeleine Thérèse Amelie Josephine, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Hälsingland und Gästrikland

Madeleine wurde am 10. Juni 1982 in Lovön geboren

Sie ist die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia

Mittendrin: Victorias jüngere Schwester Madeleine und ihr Ehemann Chris O’Neill. So auch im vergangenen Jahr, als die Familie fröhlich den 42. Geburtstag der Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia feierte.

So ernüchternd es für die vielen Fans der Royals in Schweden sein mag: Einen solchen Paar-Auftritt von Prinzessin Madeleine und Chris O’Neill wird es in diesem Jahr nicht geben. Die beiden haben sich dazu entschieden, in ihrer Heimat zu bleiben.

Royals: Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill nur selten in Schweden

Seit knapp zwei Jahren leben Prinzessin Madeleine und Chris O’Neill mit ihren drei gemeinsamen Kindern in Florida. Nur selten lassen die beiden sich in Schweden blicken – was den Royals-Fans alles andere als gut gefällt.

Eine Reise nach Schweden schließen Madeleine und ihr Chris derzeit wegen der Covid-19-Pandemie aus. Und so muss Victoria ihren 43. Geburtstag wohl einzig mit ihrem Ehemann Daniel Westling sowie mit ihrem Bruder Prinz Carl Philip und dessen Frau Sofia verbringen.

Kurz vor ihrem Geburtstag gewährte Prinzessin Victoria den vielen Fans der Royals in Schweden zudem sehr private Einblicke ins Familienleben. Dabei präsentierte sie bei Instagram ein Video, das die Familie mal von einer ganz anderen Seite zeigt (hier geht’s zum Clip). (dhe)