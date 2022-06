Royals in Gefahr: König von Schweden evakuiert! Was hatte Putin vor?

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Dramatische Szenen bei den schwedischen Royals. Eigentlich wollten König Carl Gustaf von Schweden und seine Frau Königin Silvia von Schweden lediglich einem Konzert beiwohnen und mit dem finnischen Präsidenten und seiner Frau zu Abend essen. Doch kurz bevor es dazu kam, wurde das Dinner gecancelt und die Staatsleute mussten evakuiert werden. Was war passiert?

Beginnen wir von vorne. Am Donnerstag waren die schwedischen Royals sowie das finnische Präsidenten-Ehepaar auf den Åland-Inseln eingetroffen. Dort fand ein Festakt statt, bei dem 100 Jahre entmilitarisierte Autonomie gefeiert werden sollte. Ein Konzert, diverse Veranstaltungen und natürlich auch das Dinner sollten an dieses Ereignis erinnern.

Doch dann kam alles anders als gedacht.

Royals: Putin droht damit, „gestohlenes“ Gebiet zurückzuerobern

So gelangte die Nachricht an die Politiker, dass russische Fregatten vor Kaliningrad mit einer Übung begannen, zudem verkündete Russlands Präsident Wladimir Putin zeitgleich, dass er „gestohlenes“ russisches Territorium wiedererlangen wolle.

König Carl Gustaf von Schweden, seine Frau Königin Silvia sowie der finnische Präsident Sauli Niinistö und seine Frau Jenni Haukio.

Ein Warnschuss für den finnischen Präsidenten und seinen royalen Kollegen. Schließlich wollen Finnland und Schweden der Nato beitreten. Ein Vorhaben, das Putin als Provokation auffasst. Sofort wurden der finnische Präsident und seine Frau per Helikopter von der Insel geflogen. Zu gefährlich, so wohl der Gedanke der Sicherheitsleute. Die Insel könnte ein wichtiges strategisches Ziel in der Ostsee darstellen, sollte Putin wirklich den Entschluss fassen, Präventivmaßnahmen gegen einen Nato-Beitritt der beiden skandinavischen Länder zu ergreifen.

Das ist Carl Gustaf von Schweden:

Carl XVI. Gustaf ist das Oberhaupt des schwedischen Königshauses Bernadotte und seit dem 15. September 1973 König von Schweden

Er wurde am 30. April 1946 in Solna geboren

Seine Frau ist Silvia von Schweden

Das Paar hat drei Kinder

Und auch Carl Gustaf von Schweden und seine Frau Königin Silvia wurden laut „Daily Mail“ nur kurze Zeit nach Beginn des Festaktes mitten im Konzert von der Insel gebracht. Laut schwedischen Quellen sei dies schon vorab geplant gewesen. Warum es aber mitten im Konzert und so abrupt geschah, konnten sie auch nicht erklären.

