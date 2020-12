Royals: Schwedischer König Carl Gustaf mit traurigen Worten – „Sind gescheitert“

Das schwedische Royals-Oberhaupt Carl Gustaf von Schweden hat sich mit traurigen Worten zur Corona-Krise in seinem Land geäußert. (Archivfoto)

Traurige Worte vom Oberhaupt der schwedischen Royals: König Carl Gustaf hat in einem TV-Interview den Umgang seines Landes mit der grassierenden Corona-Pandemie kritisiert.

Normalerweise hält sich Carl Gustaf mit Kommentaren zur Politik des Landes zurück – doch die Corona-Situation lässt den 74-Jährigen offensichtlich nicht kalt.

Royals: Schweden-König Carl Gustaf mit dramatischen Aussagen

Die Royals in Schweden sind selbst schon in Berührung mit dem Coronavirus gekommen. So wurden Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia Ende November positiv auf das Virus getestet, haben die Erkrankung gut überstanden.

Rund 78000 Schweden sind dagegen bisher an dem Coronavirus gestorben – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern fuhr Schweden lange einen laschen Corona-Kurs mit weniger strengen Maßnahmen.

Royals: Das ist Carl Gustaf von Schweden

wurde am 30. April 1946 auf Schloss Haga bei Stockholm geboren

ist seit dem 15. September 1973 König von Schwede und der am längsten regierende König in der schwedischen Geschichte

bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München lernte er die deutsche Silvia Sommerlath kennen, die beiden heirateten im Juni 1976

Das Paar hat drei Kinder: Victoria (*1977), Carl Philip (*1979) und Madeleine (*1982)

Laut Carl Gustaf war das ein Fehler, wie er am Donnerstag in einem Interview auf dem schwedischen TV-Sender SVT erklärte: „Ich denke, wir sind gescheitert“, so die klare Aussage. „Wir haben eine große Anzahl, die gestorben ist, und das ist schrecklich.“

Royals: König Carl Gustaf leidet mit seinem Volk

Vor allem die Menschen, die Angehörige durch die Pandemie verloren haben, haben das Mitleid des dreifachen Vaters und siebenfachen Großvaters.

„Ich denke, es ist eine schwere und traumatische Erfahrung, nicht herzlich Abschied nehmen zu können“, so der 74-Jährige laut „Welt“.

Auf die Frage, ob er selbst Angst vor dem Virus habe, antwortet das Oberhaupt der schwedischen Royals: „In letzter Zeit fühlt es sich mehr konkret an, es ist näher und näher gekrochen.“ (kv)