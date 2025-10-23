Royals teilen neues Foto aus dem Palast: Fans können nicht wegschauen

Die Welt der Royals fasziniert mit Glanz, Etikette und kleinen Momenten, die selbst gekrönte Häupter ganz menschlich wirken lassen. Ob Geburt, Hochzeit oder Taufe: Kaum ein anderes Thema sorgt so zuverlässig für royale Begeisterung. Jetzt sorgt der schwedische Hof wieder für Schlagzeilen, dank einer rührenden Geste von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia.

Am 13. Juni wurde ihre Tochter, Prinzessin Ines, getauft – ein Ereignis, das Fans der Royals weltweit bewegte. Vier Monate später bedanken sich Carl Philip (46) und Sofia (40) nun für die vielen Glückwünsche. Ihr Dankeschön? Eine persönliche Karte mit handgeschriebenem Gruß und einem bislang unbekannten Foto der kleinen Prinzessin.

Neues Foto der schwedischen Royals

Das neue Bild zeigt Ines, acht Monate alt, in einem spitzenverzierten Taufkleid. Friedlich liegt sie in einer Wiege und strahlt voller Neugier. Fotografiert wurde sie von Elisabeth Toll, die bereits die offiziellen Aufnahmen der Tauffeier anfertigte. Für Fans der Royals ist dieses Foto ein echtes Highlight.

In dem Schreiben, das auf X veröffentlicht wurde, heißt es: „Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre lieben Glückwünsche und Ihre Aufmerksamkeit anlässlich der Taufe unserer Tochter, Prinzessin Ines, bedanken.” Carl Philip und Sofia unterschrieben die Karte eigenhändig – eine charmante Geste, die ihre Nähe zu den Menschen unterstreicht.

Familienglück im Kreis der Royals

Die Taufe fand am 13. Juni in der Schlosskirche von Drottningholm statt – passenderweise am zehnten Hochzeitstag des Paares. Für die Royals war es ein emotionaler Tag. Nach drei Söhnen kam am 7. Februar endlich eine Tochter zur Welt. Damit ist das Familienglück des Prinzenpaars nun perfekt.

Unter den rund 160 Gästen waren neben der Königsfamilie auch Reichstagspräsident Andreas Norlén, Ministerpräsident Ulf Kristersson und Ludvig Andersson, Sohn von ABBA-Legende Benny Andersson.

Die Taufpaten sind ebenfalls prominent besetzt. Prinzessin Estelle, Tochter von Kronprinzessin Victoria, gehört ebenso dazu wie Frederik von der Esch, Claes und Sandrine Kockum sowie Sofia Larsson, eine enge Freundin der Prinzessin.