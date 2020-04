Royals: Schock-Nachricht für Prinzessin Beatrice – sie muss ...

Große Enttäuschung bei den Royals! Prinzessin Beatrice muss die Hochzeit mit ihrem persönlichen Traumprinzen wegen des Coronavirus verschieben.

Royals: Pech für Prinzessin Beatrice

Keine Traumhochzeit bei den Royals! Prinzessin Beatrice muss den schönsten Tag im Leben wegen der Corona-Krise verschieben. Eigentlich wollte die Enkelin von Königin Elizabeth ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi am 29. Mai in der Kapelle des St.-James-Palast in England heiraten.

Doch die Gäste kommen nicht, der anschließende kleine Empfang bei Königin Elizabeth in den Gärten des Buckingham Palast ist abgesagt.

--------------------------------------------

Das ist Prinzessin Beatrice:

Beatrice Elizabeth Mary of York wurde am 8.August 1988 in London geboren

Sie ist die älteste Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, ihre Schwester ist Prinzessin Eugenie

Sie ist an Platz 9 der britischen Thronfolge

Sie ist die Cousine von Prinz William und Prinz Harry

Seit September 2019 ist Beatrice mit dem britischen-italienischen Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi verlobt

-----------------------------------------------

Stattdessen ist die Hochzeit zwischen der 31-Jährigen und ihrem Traumprinzen auf unbestimmte Zeit verschoben. „Es gibt keine Pläne, den Veranstaltungsort zu wechseln oder eine größere Hochzeit zu veranstalten“, so ein Sprecher des Paares gegenüber „People“.

„Sie denken zur Zeit nicht einmal an ihre Hochzeit“

Offenbar hat das Paar, das seit Oktober 2018 zusammen ist, wegen der aktuellen Corona-Krise auch gar keinen Kopf dafür, sich um seine Hochzeit Gedanken zu machen. Die Einladungen für den großen Tag waren bisher nicht mal verschickt worden.

Das offizielle Verlobungsfoto von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi. Foto: imago images/Starface

Der Sprecher: „Die beiden denken zur Zeit nicht einmal an ihre Hochzeit. Es wird eine Zeit kommen, alles zu neu ordnen, aber die ist nicht jetzt“, zitiert „People“.

Hochzeit wird zum dritten Mal verschoben

Es ist der dritte Hochzeitstermin, den Prinzessin Beatrice nun verschieben muss. Die ersten beiden Termine wurden von den Skandalen um ihren Vater Prinz Andrew überschattet.

-------------------------------

Mehr Themen:

-----------------------------

Nachdem Prinz Andrew im November 2019 von all seinen königlichen Pflichten zurück trat, zeigte er sich vor Kurzem wieder in der Öffentlichkeit. Lies >>>hier, was für ein kurioses Detail dabei ins Auge fiel.