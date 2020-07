Royals: Schock für die Queen – DAS wird ihr gar nicht gefallen

Die schlechten Nachrichten für die Royals, allen voran die Queen, wollen einfach kein Ende nehmen.

Zuerst die Affäre um Prinz Andrew, dann der Austritt von Prinz Harry und Meghan Markle bei den Royals - und jetzt auch noch das: Es soll ein alter Skandal wieder aufgewärmt werden. Es geht um eine der dunkelsten Zeiten bei den Royals. Der Rosenkrieg zwischen Prinz Charles und Prinzessin Diana.

Royals: Prinzessin Diana schockiert mit intimen Details

Bereits in den späten Achtzigerjahren kriselte es zwischen den beiden Royals. 1992 folgte die Trennung. Drei Jahre später gelang es der BBC, ein exklusives Interview mit der Prinzessin zu führen - es war der Anfang eines großen Skandals.

Prinzessin Diana sorgte bei den Royals im Jahr 1995 mit einem Interview für einen Skandal. Foto: imago images / Everett Collection

Die Prinzessin schockierte die Welt und die Royals mit eindeutigen Worten über ihre Ehe mit dem Prinzen von Wales. „Wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen überfüllt“ war nur einer der Sätze, die die Queen in Rage gebracht haben muss. Die zweifache Mutter plauderte intime Details über ihre Ehe und die Affäre ihres Ehemannes mit seiner heutigen Frau Camilla Parker-Bowles aus.

---------

Das war Prinzessin Diana:

Diana wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham in England geboren

Am 29. Juli 1981 heiratete sie Prinz Charles in der Londoner St Paul’s Cathedral

Durch die Hochzeit erhielt Diana den Titel „Königliche Hoheit Prinzessin von Wales“

Diana und Charles haben zwei gemeinsame Kinder: William und Harry

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben

---------

+++ Royals: Ex-Mitarbeiter verrät Geheimnis über Prinzessin Diana – „Sie schrie auf“ +++

Royals: Diana mit Skandal-Interview

Zudem gab sie Einblicke in ihre eigene Beziehung mit James Hewitt. 21 Millionen Zuschauer sahen das Gespräch, das für Zündstoff sorgte. Auch ob Prinz Charles als König geeignet ist, stellte sie infrage.

--------------

Weitere News von den Royals:

Royals: Herzzerreißendes Geständnis von Prinzessin Diana – „Als Harry geboren wurde...“

Prinz Harry: Expertin packt aus – der Ehemann von Meghan Markle ist ...

Queen Elizabeth II. „am Boden zerstört“ – jetzt kommt raus, dass...

--------------

Das Interview ist mittlerweile 25 Jahre her, Prinzessin Diana ist tot. Doch nun möchte der englische Fernsehsender „Channel 4“ das Interview genauer unter die Lupe nehmen. Das berichtet „The Sun“.

Royals: Neue Dokumentation im Herbst

Eine Dokumentation wird es demnach genauer beleuchten und die Auswirkungen aufzeigen. Ein Insider erklärt: „Die Show wird für die Royals sehr unangenehm werden und hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können.“

+++ Royals: Expertin packt aus – Prinzessin Diana wollte nie ... +++

Die Doku soll in vier Teilen in diesem Herbst ausgestrahlt werden. (cs)