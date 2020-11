Royals-Schock! Experten sind überzeugt – Queen Elizabeth II. macht Schluss

London. Schock für Royals-Fans!

Wird Queen Elizabeth II. etwa schon bald abdanken? Royals-Experten sind überzeugt: Lange wird die Monarchin nicht mehr auf dem britischen Thron sitzen.

Royals: Will Queen Elizabeth II. abdanken?

Schon seit 68 Jahren regiert Queen Elizabeth II. das Vereinigte Königreich. Die britischen Royals ohne die 94-Jährige an der Spitze - für viele nicht vorstellbar. Dennoch soll es bald so weit sein, dessen sind sich Experten sicher.

Im April nächsten Jahres feiert die Queen ihren 95. Geburtstag. Wird das der Zeitpunkt ihrer Abdankung sein? Im Podcast „The Royal Beat“ erklärt der Biograf Robert Johnson laut „Express“: „Ich glaube immer noch fest daran, dass die Queen zurücktreten wird, wenn sie 95 wird.“

Queen Elizabeth II. Foto: Str/epa/dpa

------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

------------------

Royals-Experten haben diese Vermutung

Mit seiner Einschätzung ist der 71-Jährige nicht alleine - auch Jack Royston, ein weiterer Royals-Experte, geht davon aus. Er erklärt: „Ich glaube nicht, dass sie das möchte. Aber seien wir realistisch: Sie wird zu dem Punkt kommen, an dem sie Charles alles übergibt. Und wie schaust du deinem Sohn dann in die Augen und sagst, König darfst du aber nicht sein?“

Schon seit 1952 ist Charles der „Prince of Wales“ und steht an zweiter Stelle der Thronfolge. Kein anderer Royal in der Geschichte musste so lange warten wie er.

Prinz Charles steht seit 68 Jahren auf Rang zwei der Thronfolge der britischen Royals. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

-------------

Royals: Gerüchte bereits 2002

Doch ob es wirklich zur Abdankung der Queen kommen wird? Die Monarchin hat ihr Leben der Krone verschrieben - und es ist nicht das erste Mal, dass ähnliche Gerüchte die Runde machten. Schon im Jahr 2002 vermuteten Experten laut „Express“, sie könnte zum 50-jährigen Jubiläum ihrer Regentschaft zurücktreten und ihrem ältesten Sohn das Zepter überlassen.

Doch auch 19 Jahre später sitzt Queen Elizabeth II. noch auf dem Thron. Wir dürfen also gespannt sein, wie es bei den Royals weitergeht. (cs)