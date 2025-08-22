Trauer um Rolf Seelmann-Eggebert – Royals-Experte stirbt mit 88 Jahren

Kein Journalist stand den europäischen Königshäusern so nah wie Rolf Seelmann-Eggebert. Vier Jahrzehnte lang begleitete er die Royals in Momenten voller Glanz und Tragik. Am Freitagmorgen (22. August) starb der langjährige ARD-Mann und anerkannte Adels-Experte im Alter von 88 Jahren, wie der NDR nun mitteilt.

Seine Stimme prägte unzählige Dokumentationen und Live-Sendungen. Millionen Zuschauer sahen zu, als er die Beerdigung von Prinzessin Diana oder die Hochzeit von Prinz William und Kate kommentierte. Sein sachlicher, zugleich empathischer Ton machte ihn zu einer Institution im Umgang mit den Royals.

Trauer um Royals-Experte Rolf Seelmann-Eggebert

NDR-Intendant Joachim Knuth würdigt ihn nun zum Abschied: „Rolf Seelmann-Eggebert hat unser Programm entscheidend geprägt – als Adelsexperte, aber auch in vielen anderen Bereichen.“ Knuth erinnerte an Reportagen aus Krisengebieten, Analysen über weltweite Ungleichheit und seine Fähigkeit, selbst bei royalen Großereignissen Takt und Tiefe zu verbinden.

Und weiter erklärt Knuth: „Ob er aus Krisengebieten berichtete, die ungleiche Verteilung des globalen Reichtums thematisierte oder royale Großereignisse begleitete – immer überzeugte er die Zuschauerinnen und Zuschauer durch seine profunde Sachkenntnis und seinen taktvollen Umgang mit Themen und Menschen.“ Der NDR verliere mit ihm einen prägenden Journalisten.

Royals-Experte engagierte sich vielseitig

Seelmann-Eggeberts Karriere begann mit 19 Jahren beim NDR. 1955 zog es ihn nach London, seiner späteren Wahlheimat. Später lebte er mit seiner Familie sieben Jahre an der Elfenbeinküste, wo er für den NDR den Kontinent erkundete. Afrika blieb ihm verbunden, nicht zuletzt durch sein Engagement für Kinder in Not.

Als Unicef-Botschafter und Unterstützer der „World Childhood Foundation“ an der Seite von Königin Silvia setzte er bleibende Spuren. Ende der 70er-Jahre wurde er schließlich wieder Korrespondent in London. Dort kehrte er zu den Royals zurück, deren Welt ihn zeitlebens faszinierte.

Nach seiner Rückkehr nach Hamburg übernahm er die Leitung des NDR-Fernsehens. Doch die Royals ließen ihn nie los. Seine präzisen Analysen und Kommentare zu königlichen Hochzeiten und Beerdigungen blieben unvergessen. 2011 erhielt er für seine Berichterstattung zur Hochzeit von William und Kate den Deutschen Fernsehpreis – nur eine von vielen Auszeichnungen neben der „Goldenen Kamera“ und dem „Bambi.“

