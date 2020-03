Royals: Riesen-Schock in Monaco!

Monaco. Schock im Fürstentum Monaco!

Prinz Albert (62), Patriarch der monegassischen Royals, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtete die „Daily Mail“.

Royals: Prinz Albert von Monaco infiziert

In einem offiziellen Statement des Palastes heißt es, Prinz Alberts Gesundheit „ist keinesfalls besorgniserregend“. Spezialisten am Princesse-Grasse-Krankenhaus in Monaco beobachten seinen Zustand aber dennoch genau.

Albert übt seine königlichen Pflichten nun von seiner Privatwohnung aus, heißt es in dem Statement. Wie die „Daily Mail“ schreibt, hat der Fürst die rund 39.000 Einwohner Monacos dazu aufgefordert, die Quarantäne-Regeln zu befolgen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. (at)