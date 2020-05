Royals: Revolutionärer Plan der Queen – Prinz William könnte jetzt tatsächlich...

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Wird Prinz William jetzt König? Was sich viele Royals-Fans des britischen Königshauses vielleicht schon länger wünschen, könnte bald sogar zur Realität werden.

Queen Elizabeth II. ist bereits seit 68 Jahren im Amt – ein Rekord. Denn damit ist sie aktuell die älteste Monarchin mit der längsten Amtszeit. Doch aufgrund der Corona-Krise befindet sich das Royals-Oberhaupt schon seit Mitte März in Selbstisolation, wird laut Times auf unbestimmte Zeit erst mal keine öffentlichen Termine wahrnehmen.

Und auch ihr direkter Thronfolger Prinz Charles ist nach seiner Covid-19-Erkrankung noch in Selbstquarantäne.

Damit wäre Prinz William der nächste in der Reihe, der das britische Königsreich nach außen hin vertreten könnte.

Royals: Revolutionärer Plan der Queen – Prinz William könnte...

Bereits im März ließ Royal-Experte Nigel Cawthorne gegenüber der Daily Mail verlauten: „Es ist vernünftig, dass Prinz William als Platzhalter für die Queen agiert.”

+++ Kate Middleton: Großes Geheimnis gelüftet – Tränen bei der Herzogin +++

-------------------------------------

Das ist Prinz William:

Er wurde am 21. Juni 1982 als William Arthur Philip Louis in London geboren

Er ist der Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

2011 heiratete er Kate Middleton

Seitdem trägt er den Titel des Duke of Cambridge

die beiden haben drei Kinder: George, Charlotte und Louis

-------------------------------------

Prinz William ist beim Volk beliebt. Foto: imago images / i Images

Er beteuerte, dass es eine körperliche Präsenz in der Monarchie geben müsse, nicht nur eine virtuelle. Prinz William als Interimskönig zu verkünden, ist seiner Meinung nach daher am plausibelsten:

„Er (Prinz William) steht in der Thronfolge an dritter Stelle und ist bei guter Gesundheit wie sein Bruder, und Covid-19 ist für ihn, seine Frau oder seine Kinder wahrscheinlich keine große Gefahr. Er wird seinen Job sehr gut machen”, glaubt Cawthorne.

+++ Prinz Charles: Schockierende Theorie – hat der Mann von Camilla sich ...? +++

Royal-Kommentator Robert Johnson sieht es laut Daily Mail ähnlich. Es sei eine natürliche Sache, wenn der Herzog von Cambridge in die Fußstapfen seiner Großmutter treten würde.

Britisches Volk wünscht sich Prinz William als König

Und auch das Volk selbst plädiert dazu. In einer vom britischen Express am 23. März durchgeführten Umfrage gaben 80 Prozent von insgesamt 1740 Befragten an, dass William Ersatzkönig sein sollte, um die Queen vor den Coronavirus-Risiken zu schützen.

------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

1947 heiratete sie Prinz Philip

das Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

-----------------------

Die Queen und Prinz Philip leben aktuell in Selbstisolation auf Schloss Windsor. Foto: imago images / Paul Marriott

Queen Elizabeth II. lebt während ihrer Selbstisolation zusammen mit Ehemann Prinz Philip schon seit Wochen auf Schloss Windsor. Reden tätigt die Monarchin seitdem per Videoschalte. Eine Dauerlösung ist das aber offenbar nicht.

+++ Queen Elizabeth II. schockt mit unbequemer Wahrheit – die Monarchin und Prinz Philip sind ... +++

Ihr Sohn Charles verweilt mit seiner Frau Camilla derweil auf dem schottischen Balmoral-Anwesen.

Wann und ob nun bald verkündet wird, dass Prinz William zwischenzeitlich das Amt der Queen übernimmt, bleibt abzuwarten.