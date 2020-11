„Royals-Report“: Hier bekommst du alle Infos über Kate, Meghan und Co. – und exklusive Inhalte

Hello, hallo und herzlich willkommen in der Welt der Royals!

Du bist ein riesiger Fan des englischen Königshauses? Ein Tag ohne die neuesten Nachrichten über Kate Middleton, Meghan Markle, Queen Elizabeth II. und Co. ist für dich ein vergebener?

Dann bist du beim „Royals-Report“ genau richtig. Der „Royals-Report“ ist dein kostenfreier Newsletter rund um das britische Königshaus, von dem du dich jederzeit wieder abmelden kannst.

Na, neugierig geworden? Hier kannst du den "Royals-Report" abonnieren.

Im „Royals Report informieren wir dich jeden Freitag über das Neueste aus der Welt der Royals.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wir informieren dich wöchentlich über die großen und auch kleinen Geschichten rund um die britischen Royals. Was geschieht gerade im Buckingham Palast, was ist das für ein wunderschönes Kleid, das Kate Middleton beim Empfang in Schloss Windsor getragen hat, und wie geht es eigentlich den Enkelkindern der Queen?

„Royals-Report“ von DER WESTEN: Exklusive Geschichten für Abonnenten

Bei uns kommen Adelsexperten zu Wort und wir haben die aktuellen News direkt aus England! Doch das ist noch längst nicht alles. Der „Royals-Report“ bietet dir jede Woche einen exklusiven Artikel, den nur Newsletter-Abonnenten bekommen. Du willst wissen, wie die Königsfamilie wirklich Weihnachten feiert? Oder was sich die Macher der Netflix-Serie „The Crown“ ausgedacht haben, und was so gar nicht passiert ist? Dann solltest du unbedingt den „Royals-Report“ abonnieren.

Obendrauf bekommst du noch royale Stylingtipps für den kleinen Geldbeutel und nimmst automatisch an spannenden Gewinnspielen mit exklusiven Preisen teil, die wir extra für dich über die Themse verschifft haben.