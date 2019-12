Royals: Queen Elizabeth bricht radikal mit der Tradition – „Unsere Priorität ...“

London. Bei den Royals wird Tradition ganz groß geschrieben. Umso überraschender dürfte es sein, dass Queen Elizabeth jetzt höchstpersönlich mit einer uralten Tradition gebrochen hat.

Wie auch die anderen Mitglieder im britischen Königshaus es tun sollen, befolgt die Monarchin stets die strenge Etikette der Royals. Doch als sie die Regierungserklärung von Prime Minister Boris Johnson im House of Lords verlas, bot sich ein ungewöhnliches Bild. Denn Queen Elizabeth erschien an der Seite ihres Sohnes Prinz Charles - und im mintfarbenen Kostüm mit Hut!

Royals: Queen Elizabeth bricht mit Tradition

Normalerweise trägt die Monarchin bei solch einem wichtigen Ereignis stets Krone und Umhang. Doch am Donnerstag ließ sie die königliche Kleidung beiseite.

Die Krone wurde lediglich vor der Königin getragen, als sie den Saal mit ihrem Sohn betrat.

Queen Elizabeth fährt im Auto zur Verlesung der Regierungserklärung. Foto: imago images / i Images

Außerdem war die Königin die gut anderthalb Kilometer vom Buckingham Palace zu den Houses of Parliament nicht mit der Kutsche gefahren, sondern legte den kurzen Weg mit dem Auto zurück. Im House of Lords angekommen, las Elizabeth schließlich die Regierungserklärung von Boris Johnson vor. „Unsere Priorität in diesem Jahr ist der Brexit am 31. Januar.

Wir werden alles tun, um durch unsere Minister entsprechende Verhandlungen zu beginnen. Wir haben ein ehrgeiziges Programm an Reformen für unser Land.“

Hat die Queen etwa...?

Doch nicht nur das Weglassen von Krone, Umhang und Kutsche sorgte für Aufsehen. Auch die Wahl der Farbe des Tageskostüms verursachte hitzige Diskussionen. Royals dürfen sich öffentlich nicht zur Politik äußern - manch einer möchte aufgrund der Farbe aber eine Tendenz der Queen erkannt haben.

So glauben manche, dass die Queen die Tories unterstütze, weil sie ein blaues Kostüm getragen habe. Ein Twitter-User schreibt: „Sieht aus, als würde sie heute Brexit-Farben tragen.“ Ein anderer meint: „Die Queen sieht glücklich aus in ihrem blauen Kleid.“

Royals: Weihnachten in Sandringham

So kennt man die Queen normalerweise, wenn sie ins House of Parliament fährt, um ihre Rede zu halten. Foto: imago images / Paul Marriott

Andere finden es eher grün und sehen dahinter die Unterstützung der Grünen Partei. „Zeigt Ihre Majestät mit dem grünen Zeug, dass sie die Grünen favorisiert?“

Trotz hitziger Diskussion: Jetzt kann sich die Königin einige Tage zurücklehnen. Weihnachten verbringt Queen Elizabeth gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Royals in Sandringham. Meghan Markle und Prinz Harry sind allerdings nicht dabei: Sie verbringen die Feiertage in den USA, der Heimat der Herzogin. (cs)