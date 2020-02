Royals: Queen Elizabeth trägt ein merkwürdiges Symbol – was hat es DAMIT auf sich?

Im Video: das ist die britische Thronfolge

Meistens sorgt das Oberhaupt der Royals mit seinen Hüten für Aufsehen. Doch nun sprechen die Fans von Queen Elizabeth II. über ein anderes Modestück, das die Königin bei einem Aufritt der Royals trug.

Es geht um eine prachtvolle silberne Brosche am Revers. Warum ist sie so besonders?

Es ist die Geschichte, die dahinter steckt: Queen Elizabeth trägt eine Brosche in Form einer Schneeflocke. Und die bekam sie 2017 ausgerechnet von David Johnston geschenkt. Wer das ist?

Royals: Queen Elizabeth II. trägt ein ganz besonderes Symbol

Johnston ist General-Gouverneur von Kanada. Dem Land, in das gerade der Enkel der Queen, Prinz Harry und seine Gemahlin Meghan Markle, auswandern.

Queen Elisabeth II. Foto: imago images/i Images

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elisabeth II. heißt eigentlich Elizabeth Alexandra Mary

Sie wurde am 21. April 1926 in Mayfair, London geboren

Ihre Eltern sind Georg VI. und Queen Elizabeth The Queen Mother

Elisabeth II. ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 15 weiteren souveränen Staaten

Zudem ist sie das weltliche Oberhaupt der Staatskirche Englands

Ihr Mann ist der 98-Jährige gebürtige Grieche Prinz Philip

Ihr direkter Thronfolger ist ihr Sohn Prinz Charles

Darauf folgt ihr Enkel: Prinz William, der mit seiner Jugendliebe Kate Middleton verheiratet ist

Das Land, für das Harry und Meghan ihre royale Karriere ad acta legten, um ein neues Leben fernab der englischen Krone zu beginnen.

Royals: Wieviel Wahrheit steckt in dem Symbol?

Ein Zeichen? Vielleicht dafür, dass Queen Elizabeth II. ihrem Enkel und seiner Schauspieler-Frau verziehen hat? So zumindest orakelt der britische Boulevard.

Queen Elizabeth II. Foto: imago images

Was dagegen spricht? Die Queen trug das Schmuckstück aus 48 Saphiren und Diamanten in den letzten Jahren schon mehrfach. Unter anderem beim Staatsbesuch von Donald Trump im Juli 2018.

Kate Middleton und Prinz William können über Megxit lachen

Wie dem auch sei - die Royals scheinen akzeptiert zu haben, dass Meghan Markle und Prinz Harry zurücktreten. Bruder William und seine Frau Kate Middleton können über den Megxit sogar schon lachen!

Bei den BAFTA-Awards in London, bei denen die beiden als Ehrengäste geladen waren, erlaubte sich Schauspieler Brad Pitt einen kleinen Scherz. Er selbst war am Abend zwar nicht anwesend, doch ließ er Kollegin Margot Robbie seine Dankesrede vortragen. Was er zu sagen hatte, was die Royals zum Lachen brachte, kannst du hier nachlesen.