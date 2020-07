Royals: Riesige Überraschung – Geheimhochzeit auf Schloss Windsor

Damit hatte zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet. Die beiden Royals Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi haben sich bei einer Geheimhochzeit im Schloss Windsor das Ja-Wort gegeben.

Wie „The Sun“ berichtet, trauten sich Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo am Freitagmorgen. Wegen der strengen Corona-Vorschriften in Großbritannien waren lediglich 20 weitere Personen bei der geheimen Royals-Hochzeit anwesend.

Royals: Geheimhochzeit mit exklusiver Gästeliste

Edoardo Mapelli Mozzi und prinzessin Beatrice. Foto: imago images

Darunter Queen Elizabeth II., ihr Mann Prinz Philip, sowie Prinz Andrew, der Vater von Prinzessin Beatrice. Zudem waren noch enge Freunde des Paares geladen.

Das Paar hatte eigentlich eine große, festliche Hochzeit im Mai geplant, das war aber durch Corona unmöglich geworden.

Stattdessen also die Geheimhochzeit am Freitagmorgen. Die Queen und ihr Gemahl wurden dazu extra durch den Windsor-Park zur Kapelle gefahren. Um 11.45 Uhr war alles schon wieder vorbei, so „The Sun“.

Erstes Zusammentreffen von Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew

Die Hochzeit war gleichzeitig auch das erste Mal, dass sich Prinz Andrew und Queen Elizabeth II. nach der Verhaftung von Ghislaine Maxwell wiedertrafen. Wir erinnern uns, Maxwell gilt als wichtige Person im Missbrauchsskandal um Harvey Weinstein, in den auch Prinz Andrew involviert ist.

Doch warum die plötzliche Hochzeit? Eine Freundin des Paares verriet „The Sun“, dass man die Hochzeit der Queen wegen schon jetzt arrangiert habe. Diese verreise Ende des Monats nach Balmoral. „Sie waren offensichtlich sehr daran interessiert, dass die Königin kommt. Also musste die Hochzeit stattfinden, bevor sie nach Balmoral geht. Demnach war dies eine großartige Gelegenheit.“