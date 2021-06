Royals: Tränenausbruch vor laufender Kamera – bei DIESEM Bild verliert Sophie von Wessex die Beherrschung

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Die Trauer um Prinz Philip lässt die Royals einfach nicht los. In einem Interview mit der BBC überkommen Herzogin Sophie von Wessex nun erneut die Emotionen.

Herzogin Sophie von Wessex kommen sofort die Tränen, wenn sie an Prinz Philip denkt. Foto: IMAGO / i Images

Als sie auf ein Foto von Prinz Philip und Queen Elizabeth II. angesprochen wird, schießen der 56-Jährigen plötzlich die Tränen in die Augen. Es hat eine ganz besondere Bedeutung für die Royals.

Royals: Sophie von Wessex wird auf Foto von Prinz Philip und Queen Elizabeth II. angesprochen

Der Schmerz bei den Royals sitzt natürlich noch tief. Gerade einmal zwei Monate ist es her, dass Prinz Philip auf Schloss Windsor verstarb. Der Gatte der Queen habe „ein riesiges Loch in unserem Leben“ hinterlassen, wie Sophie von Wessex gegenüber der BBC-Journalistin Naga Munchetty erklärt.

Royals – das ist Sophie von Wessex:

Sophie Helen Rhys-Jones wurde am 20. Januar 1965 in Oxford geboren

Bei einem Tennisturnier lernte Sophie 1993 Prinz Edward kennen

Am 19. Juni 1999 heirateten sie in der St George's Chapel im Windsor Castle

Seitdem trägt sie den Titel „Her Royal Highness, The Princess Edward of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Countess of Wessex and Viscountess Severn“

Auf eigenen Wunsch wird sie jedoch nur „Sophie Wessex“ genannt

Prinz Edward und Herzogin Sophie haben zwei gemeinsame Kinder: Lady Louise Alice Elizabeth Mary (*2003) und James Alexander Philip Theo (*2007)

Als die Reporterin sie dann auch noch auf ein Pärchenfoto von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip anspricht, verliert Sophie von Wessex plötzlich die Beherrschung und bricht vor laufender Kamera in Tränen aus.

Besagter Schnappschuss zeigt das Royals-Paar gemeinsam auf einer Wiese in den Bergen Schottlands sitzen. Beide lächeln glücklich in die Kamera. Was bis zur Veröffentlichung niemand wusste: Sophie selbst hat dieses Foto im Jahr 2003 geschossen.

Royals: Sophie von Wessex schießen während Interview Tränen in die Augen

„Ich war damals mit Louise schwanger und wir waren während der Semesterferien dort oben“, erinnert sich die Ehefrau von Prinz Edward. Dann stockt die Herzogin, ihr Hals wirkt wie zugeschnürt. „Und einfach dort zu sein, an diesem Ort... war ein 'Oh mein Gott'-Moment“, berichtet sie der Reporterin mit Tränen in den Augen und einem Kloß im Hals.

Sophie ist glücklich, diesen friedlichen und harmonischen Augenblick miterlebt haben zu dürfen. Umso schmerzhafter sind daher aber auch die Erinnerungen, die dabei geweckt werden. Doch Sophie von Wessex ist sich bewusst: „Es wird viele solcher Momente geben, aber es ist gut, sich daran zu erinnern.“

