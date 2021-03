Royals: Ärger im Palast – Grund ist DIESES Video

Die Royals sollen vor Wut kochen. Während Prinz Philip seit zwei Wochen im Krankenhaus liegt und Queen Elizabeth II. auf die Notwendigkeit der Corona-Impfung aufmerksam macht, tänzelt Prinz Harry in den USA vor den TV-Kameras.

Der Auftritt des 36-Jährigen sei ein absolutes No-Go für die Royals in England gewesen.

Royals verärgert – Prinz Harry plaudert aus dem Nähkästchen

Queen Elizabeth II. ist „not amused“. Foto: picture alliance / dpa | Andy Rain

Selten hat ein Video für so großen Ärger im Buckingham Palast gesorgt. Normalerweise sind die öffentlichen Auftritte der Royals bis ins kleinste Detail geplant, doch seitdem Prinz Harry der Königsfamilie den Rücken gekehrt hat, steht er nicht mehr unter ihrem Befehl.

Und das scheint der Ehemann von Meghan Markle auch so schnell wie möglich ausgenutzt zu haben. Am 25. Februar war der Brite in der „Late Late Show“ von James Corden zu Gast. Gemeinsam mit dem Moderator machte Prinz Harry nicht nur die Straßen Los Angeles' unsicher, sondern plauderte auch ungeniert aus dem royalen Nähkästchen.

Gebannt lauschten die Zuschauer den Geschichten aus dem Palast. Endlich gewährte ein Royal mal einen Blick hinter die verschlossenen Türen – sehr zum Leidwesen seiner weltberühmten Großmutter.

----------------------------------------

Das ist die britische Thronfolge:

Prinz Charles Philip Arthur George (*1948) Prinz William Arthur Philip Louis (*1982) Prinz George Alexander Louis (*2013) Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana (*2015) Prinz Louis Arthur Charles (*2018) Prinz Henry Charles Albert David (*1984) Archie Harrison Mountbatten-Windsor (*2019) Prinz Andrew Albert Christian Edward (*1960) Prinzessin Beatrice Elizabeth Mary (*1988) Prinzessin Eugenie Victoria Helena (*1990)

----------------------------------------

Royals empört – warum musste Prinz Harry jetzt auspacken?

Prinz Harry provozierte seine Verwandten mit so einigen Aussagen. Einmal lobte er die Netflix-Serie „The Crown“, die unter den Royals für mächtig Ärger sorgte, dann behauptete er, dass es sich Anfang 2020 beim Megxit mehr um ein „Zurücktreten als ein Abtreten“ gehandelt habe.

Prinz Harry in der Late-Night-Show von James Corden.

Doch am meisten soll Queen Elizabeth II. das Timing des TV-Interviews verärgert haben. Quellen aus dem Palast sollen „Daily Mail“ erklärt haben, dass der Zeitpunkt der Ausstrahlung „nicht hilfreich“ gewesen sei und „Unruhe“ bei den Royals ausgelöst habe.

In England machte die Queen am selben Tag eine wichtige Ansprache im Bezug auf die Impfungen gegen das Coronavirus. Wegen Prinz Harrys Auftritt in der amerikanischen TV-Show sprach das ganze Land aber wieder mal nur über das Privatleben der Royals.

----------------------------------------

Mehr zu den Royals:

Royals: Prinz Philip beorderte Sohn Charles ins Krankenhaus – der Grund ist traurig

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Royals-Experte mit erschreckender Prognose: Wird Prinz George niemals König?

Royals: Satz von Prinz Harry wirft Fragen auf – „Haben die Royals nie verlassen“

----------------------------------------

Royal-Experte Robert Jobson erklärte: „An dem Tag, an dem die Königin eine sehr, sehr wichtige Botschaft über die Impfung der ganzen Nation herausgegeben hat, wurde diese Botschaft irgendwie durch Harry verwischt, der Mann, der ein Privatleben haben will, spricht wieder über sein Privatleben.“

Prinz Harry. Foto: picture alliance/dpa | Yui Mok

In wenigen Tagen soll ein weiteres TV-Interview von Prinz Harry ausgestrahlt werden. Gemeinsam mit Meghan Markle und Talkshow-Legende Oprah Winfrey will er weitere Details über das Leben als Royal enthüllen.