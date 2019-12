Royals: Queen Elisabeth II. macht Schluss – Volk reagiert begeistert

Jahrzehntelang gehörte er zu den Royals wie die Krone oder das nüchterne Auftreten. Doch nun hat sich die Queen entschieden. Sie will nicht mehr. Sie macht Schluss. Mit Echtpelz. Das berichtet das Magazin Harpers Bazaar“ in Bezug auf die Memoiren der persönlichen Stylistin der Queen, Angela Kelly.

Royals: Queen Elisabeth II trifft Entscheidung von großer Tragweite

In ihrem Buch „The other Side of the Coin“ (zu deutsch: Die andere Seite der Medaille“) schreibt, Kelly: „Wenn ihre Majestät bei besonders kaltem Wetter an einer Verpflichtung teilnehmen soll, wird sie ab 2019 Kunstfell verwenden, um sich warmzuhalten.“

Royals: Ihre alten Echtpelz-Outfits wird die Queen weitertragen

Die Queen der Vergangenheit trug noch Fell. Foto: imago images

So werden die zukünftigen Outfits der Queen nur noch aus Kunstpelz bestehen. Allerdings: „An den neuen Outfits, die für die Königin entworfen wurden, ist jedes verwendete Fell eine Fälschung. Das bedeutet jedoch, dass das Fell bestehender Outfits ersetzt wird oder dass die Königin nie wieder Fell trägt. Die Königin wird weiterhin vorhandene Outfits aus ihrer Garderobe tragen“, so ein Sprecher des Buckingham Palace.

Das ist Queen Elisabeth II:

Elisabeth II. heißt eigentlich Elizabeth Alexandra Mary

Sie wurde am 21. April 1926 in Mayfair, London geboren

Elisabeth II. ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 15 weiteren souveränen Staaten

Zudem ist sie das weltliche Oberhaupt der Staatskirche Englands

Ihr Thronfolger ist ihr Sohn Prinz Charles

Darauf folgt ihr Enkel: Prinz William

Elisabeth II: Das Volk feiert seine Königin wegen der Entscheidung

Queen Elizabeth II. Foto: imago images

Das Volk feiert ihre Königin für die Entscheidung, in Zukunft keine Echtfell-Outfits mehr zu erwerben. So sagt beispielsweise Claire Bass, die Geschäftsführerin der „Human Society International“ gegenüber „Harpers Bazaar“: „Die Entscheidung von Königin Elizabeth, auf Fell zu verzichten, spiegelt die Stimmung der britischen Öffentlichkeit wider, von der die meisten 'grausames Fell' verabscheuen und nichts damit zu tun haben wollen.“

Und auch die Tierschutzorganisation „World Animal News“ feiert die Königin für ihren Entschluss. Auf Twitter schreiben die Aktivisten: „Wir danken der Königin für ihre Entscheidung und hoffen, dass nun auch die britische Regierung dem Vorbild folgt und Echt-Pelz im ganzen Vereinigten Königreich verbietet.“

In Großbritannien hat es immer wieder Proteste gegen Echtpelz gegeben. Foto: imago images

Buckingham Palace: Wachen tragen weiter Bärenfellmützen

Doch auch wenn die Queen dem Pelz abgeschworen hat, halten ihre Wachen am Buckingham Palace an den traditionelle Bärenfellmützen fest. „Es gibt keine Pläne, die als zeremonielle Kopfbedeckung verwendeten Bärenfelle zu ersetzen“, teilte das Verteidigungsministerium in London auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Tierrechtsorganisation Peta hatte gefordert, das Bärenfell auf den Hüten der Wachen durch Kunstbärenfell zu ersetzen.

Wie Peta mitteilt, wurden 2015 über 55 Millionen Nerze allein für die Pelzproduktion gehäutet. Doch auch unter anderem Füchse, Waschbären, Schafe, Wiesel, Katzen oder Hunde müssen für Pelze sterben. Über die Hälfte aller Pelze sollen demnach auch Europa stammen.

