Royals: Queen Elisabeth II. gestürzt – unglaublich, wie die Königin reagiert

Weihnachten im Sandringham House, dem Landsitz der Royals in der englischen Grafschaft Norfolk: Die Queen Elisabeth II will sich hinsetzen - und plumpst auf ihren royalen Hintern. Ein Diener hatte offensichtlich die Signale der Queen falsch wahrgenommen und ihr den Stuhl unter dem Gesäß weggezogen.

Der Royals-Autor Thomas Blaikie enthüllt in seinem 2015 erschienen Buch „What A Thing To Say To The Queen“ die pikante Story. Die Reaktion der anwesenden Royals überrascht jedoch.

Queen Elizabeth II und Prince Philip werden nach einem Kirchenbesuch zurück zum Sandringham House gefahren. Foto: imago/Paul Marriott

Royals: Queen Elisabeth II stürzt bei Weihnachtsfeier

Weiter schreib Blaikie, dass der junge Diener wohl dachte, dass die Queen aufstehen wollte. Deshalb hätte er den Stuhl nach hinten gezogen. „Unglücklicherweise tat sie das nicht und als sich die Königin wieder setzen wollte, fiel sie direkt auf den Boden“, zitiert der britische „Express“ aus dem Buch.

Das ist Queen Elisabeth II:

Elisabeth II. heißt eigentlich Elizabeth Alexandra Mary

Sie wurde am 21. April 1926 in Mayfair, London geboren

Elisabeth II. ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 15 weiteren souveränen Staaten

Zudem ist sie das weltliche Oberhaupt der Staatskirche Englands

Ihr Thronfolger ist ihr Sohn Prinz Charles

Doch statt den Diener anzugehen, sah das Oberhaupt der königlichen Familie die lustige Seite des Faux-Pas. „Überrascht, aber unverletzt, war die Queen genauso amüsiert wie die gesamte Familie“, heißt es im Buch. Die Frau hat Humor!

Royals feiern dieses Jahr nicht gemeinsam

Anders als damals wird die royale Familie in diesem Jahr Weihnachten nicht gemeinsam im Sandringham House verbringen. Vergangene Woche hatten Prinz Harry und Meghan angekündigt, dass sie nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen werden.

Stattdessen verbringt das Paar die besinnlichen Tage mit Meghans Mutter Doria Ragland. Ein Royal-Experte vermutet, dass Meghan den kleinen Archie mitnehmen wird, damit er Zeit mit seiner Großmutter Doria verbringen kann. (mb)