Royals: Queen Elisabeth II begrüßt Donald Trump – dann wird es unangenehm

Diesen Auftritt werden wohl weder Donald Trump noch Queen Elisabeth II. jemals vergessen. Am Dienstag hatten die Royals zum Empfang im Rahmen des Nato-Gipfels in den Buckingham Palace geladen. Zu Gast waren unter anderem die 29 Chefs der Nato-Länder. Also auch Donald Trump.

Doch bei der Begrüßung zwischen Queen Elisabeth II. und Donald Trump kam es zu einem höchst merkwürdigen Moment. So hatten sich die Royals, also Queen Elisabeth II., ihr Sohn Prinz Charles und dessen Frau Camilla, zur Begrüßung aufgereiht.

Royals: Queen lädt Nato-Chefs zum Empfang

Just in dem Moment als auch Donald Trump mit Ehefrau Melania den Saal betrat, entdeckte die Queen ihre Tochter Prinzessin Anne, winkte diese energisch zu sich. Die jedoch hatte anscheinend wenig Enthusiasmus für die Begrüßung des US-Präsidenten übrig.

Das ist Queen Elisabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary wurde am 21. April 1926 Mayfair, London geboren

Elisabeth und ihr Mann Philip heirateten am 20. November 1947 in der Westminster Abbey

Am 14. November 1948 gebar Elisabeth ihr erstes Kind, Prinz Charles

Das zweite Kind, Prinzessin Anne, folgte am 15. August 1950

Seit 1952 ist sie die Königin

Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt

Royals: Die Queen begrüßt Donald Trump. Foto: imago images

So konterte die Prinzessin die Aufforderung der Queen mit einem lapidaren „It's just me“ (z.Dt.: Ich bin es doch nur), hebt fragend die Hände und fängt an zu lachen. Da stimmten auch Donald Trump und seine Frau in das allgemeine Gelächter ein. Sie wussten anscheinend nicht anders auf die unangenehme Situation zu reagieren.

Royals: Was wollte Prinzessin Anne mit der Aktion bewirken?

Doch warum die Aktion. Viele Beobachter schätzen die Aktion von Anne als Affront gegen Donald Trump ein. Wollte sich die Prinzessin also wirklich um den Händedruck des US-Präsidenten drücken?

Das wird wohl ihr Geheimnis bleiben.